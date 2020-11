"El Diego es eterno": Messi; jugaremos en el cielo: Pelé

Montevideo. La muerte de la leyenda argentina Diego Maradona este miércoles a los 60 años conmocionó al mundo del futbol y provocó una avalancha de homenajes para una de las mayores estrellas de la historia del deporte.

Fallece Maradona, el eterno '10'





Buenos Aires, Argentina. 25 de noviembre de 2020. Cautivó a multitudes con su zurda antológica y alcanzó su cumbre cuando descolló en la Copa del Mundo de 1986 que ganó Argentina. Diego Maradona, entre los mejores futbolistas de la historia merced a una brillante carrera que se vio empañada por sus adicciones a las drogas y escándalos de todo tipo, falleció a los 60 años de un paro cardíaco. El ex astro del futbol se encontraba en su vivienda en un barrio cerrado en las afueras de la capital argentina, a la cual se había trasladado para continuar con la rehabilitación tras someterse a una operación de edema cerebral a principios de noviembre.

Pelé

"He perdido a un gran amigo y el mundo ha perdido a una leyenda. Queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerza a sus familiares. Algún día espero que podamos jugar al futbol juntos en el cielo", escribió en Instagram Pelé, protagonista eterno del debate sobre quién fue el mejor de la historia, Maradona o él.

Messi

El astro argentino Lionel Messi recordó a Maradona asegurando que "es eterno".

"Un día muy triste para todos los argentinos y para el futbol. Nos deja pero no se va porque el Diego es eterno", escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram.

"Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QDEP", añadió el capitán del Barcelona.

Messi acompañó su mensaje de condolencias con dos fotos en una de las cuales se les puede ver junto a un sonriente Maradona posando para las cámaras.

En la otra, ambos se saludan, mientras parecen estar hablando.

Gary Lineker

"Con diferencia el mejor jugador de mi generación y tal vez el mejor de todos los tiempos. Tras una vida afortunada pero turbulenta, espero que encuentre finalmente algún consuelo en las manos de Dios", escribió el ex delantero inglés Gary Lineker en Twitter.

Cristiano Ronaldo

"Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los dos mejores de todos los tiempos. Un mago inigualable. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que jamás será llenado. Descansa en paz, crack. Nunca serás olvidado", escribió la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo en Instagram.

Neymar

"DON DIEGO MARADONA... ¡Descansa en paz! Leyenda del futbol", tuiteó en portugués y en inglés el futbolista del Paris St Germain y de la selección brasileña Neymar.

Selección argentina

"Hasta siempre, Diego. Serás #Eterno en cada corazón del planeta futbol", tuiteó la cuenta oficial de la selección argentina de futbol.

Boca Juniors

"Eternas gracias. Eterno Diego", tuiteó Boca Juniors, el equipo argentino al que siempre estuvo ligado Maradona.

FC Barcelona

"Gracias por todo, Diego", escribió en Twitter el FC Barcelona, su primer equipo europeo, con una foto de Maradona.

Sevilla FC

El Sevilla FC, el segundo club español en el que jugó Maradona, recordó la canción La Mano de Dios dedicada a la estrella argentina.

"Y todo el pueblo cantó Marado, Marado, nació la mano de Dios, Marado, Marado, sembró alegría en el pueblo, llenó de gloria este suelo... Eterno Diego", tuiteó el Sevilla.

Nápoles

"Para siempre. Ciao, Diego", dijo el Nápoles, el equipo donde Maradona se convirtió en una leyenda del futbol en la década de los 80.

Real Madrid

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias a su familia y amigos, a sus clubes y a todos los aficionados al futbol, especialmente a los argentinos. Diego Armando Maradona, uno de los más grandes jugadores de toda la historia ha fallecido hoy a los 60 años".

César Luis Menotti

"He estado en todas las cosas con él desde que tenía 15 años, convivimos muchos años. No lo puedo creer", dijo César Luis Menotti, ex director técnico de la albiceleste, admirado por Maradona, al canal de televisión TyC Sport.

"Es terrible, estoy hecho mierda, no tengo ganas de hablar", declaró, intentando contener las lágrimas.

Iker Casillas

"Día triste para el futbol. DEP genio de este deporte", tuiteó el ex portero de la selección española Iker Casillas.

Romario

El campeón del mundo (EU-1994) Romario lamentó la pérdida del "mejor" futbolista que vio jugar. El ex delantero de la Selecao publicó una foto en blanco y negro del 10 sonriendo cuando dirigía a la selección de Argentina.

"Se fue mi amigo. ¡Maradona, la leyenda! El argentino que conquistó el mundo con la bola en los pies, pero también por su alegría y personalidad única", escribió el ex Barcelona en su cuenta en Instagram.

Kylian Mbappé

"Permanecerás en la historia del futbol para siempre. Gracias por todo el placer que le diste al mundo entero", dijo.

José Mourinho

"Don Diego ... joder amigo te echo de menos", escribió el entrenador portugués.

Joseph Blatter

"Es algo triste, muy triste, la desaparición de uno de los mejores futbolistas de nuestra época. Marcó el Mundial de México con la victoria argentina y la mano de Dios, con el que ahora se encuentra".

Thomas Bach

"Adiós a un grande. Eras un alma convulsa, pero has hecho feliz a todo el mundo con tu talento único como futbolista. Descansa en paz", dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional.

Aleksander Ceferin

"Me entristece profundamente conocer la muerte de Diego Maradona, una de las mayores y más icónicas figuras el mundo del futbol. Alcanzó grandes cimas como un jugador maravilloso, con genio y carisma", expresó el presidente de la UEFA.

Liga Italiana de Futbol

"Es una jornada muy triste para el mundo del futbol. Hoy nos ha dejado una leyenda de nuestro deporte, que hizo soñar y disfrutar a hinchas de todo el mundo", dijo en Twitter y anunció una "iniciativa especial" de homenaje a Maradona en la próxima jornada de la Serie A.

Selección de Inglaterra

"Inolvidable. Adiós, Diego. Una leyenda de nuestro deporte", señaló en redes sociales su rival en el mítico duelo con Argentina en el Mundial-1986.

Michel Platini

"Estoy muy triste. Soy nostálgico de una época que era bella... Se fueron Cruyff, Di Stéfano, Puskas, muchos grandes jugadores que han marcado mi juventud. Diego ha marcado mi vida", indicó el ex futbolista y ex presidente de la UEFA.

Andrea Pirlo

"El Dios del futbol se ha ido. Gracias por todo, Diego", afirmó el ex futbolista y actual entrenador de la Juventus, en Instagram, junto a una fotografía de Maradona con el trofeo del Mundial de México-1986.

Andrei Shevchenko

"Siempre me has brindado emociones y sonrisas. Nada podrá borrar todo lo que has hecho por los enamorados del futbol. Descansa en paz, leyenda", publicó en Instagram el ex futbolista y actual seleccionador de Ucrania, junto a dos fotografías suyas en compañía de Maradona.

Oscar Ruggeri

"Un crack en todos los sentidos. Si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta como correspondía era este. Lo digo porque yo fui capitán también. Los capitanes tenemos este pensamiento, que los capitanes son distintos. Encima era el mejor de todos . Qué feliz nos hizo”, afirmó el ex futbolista y ex entrenador.

José Luis Chilavert

"Mis condolencias a la familia de Diego Maradona y que Dios te tenga a su lado. QEPD", expresó el ex futbolista paraguayo.

Rafael Nadal

"Hoy el mundo del deporte en general y el futbol en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradona, uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el futbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del futbol y a toda la Argentina", escribió en Twitter el tenista español.

Minuto de silencio en Champions y Europa League

"Todos los partidos" de la Liga de Campeones europea de este miércoles y los de la Europa League el jueves estarán precedidos por un minuto de silencio en homenaje al mito del futbol Diego Maradona, indicó la UEFA a la Afp.

Estos duelos de las competiciones europeas corresponden a la cuarta jornada de la fase de grupos. En la Europa League, el Nápoles italiano, club donde jugó Maradona y que tiene al Pelusa como el gran mito de su historia, recibe el jueves al Rijeka croata.