Chivas no se siente en desventaja ante el América: Beltrán

Ciudad de México. Tanto el equipo femenil como varonil de Chivas, aseguran que la mentalidad es su fuerte de cara al par de choques de cuartos de final contra el América, señalaron este martes en videoconferencia Fernando Beltrán y Norma Palafox.

El Rebaño, que juega sólo con mexicanos, no se siente inferior. “No nos sentimos en desventaja, ni siquiera creemos que los otros equipos tienen mejores jugadores que nosotros; esa es la realidad, al final cuando entramos al campo somos once contra once y ahí es donde se demuestra quién es mejor. Lo que nos hace fuertes es el equipo, la unión y el querer estar en la final; en mentalidad vamos un paso arriba de todos los equipos”, afirmó categórico.

El Nene Beltrán indicó que “ya es tiempo de demostrar de qué está hecho Chivas y dónde debe estar. Es una nueva opción para nosotros a pesar de todo lo que hemos vivido este torneo –castigos (por indisciplina), lesiones, etcétera–, es una oportunidad para dar una cachetada. El grupo está muy concentrado. Somos como niños que queremos un juguete nuevo. Estamos muy ilusionados y con ganas de lograr el campeonato”, sostuvo.

A su vez, Palafox señaló que “ya es historia” y quedan atrás todos los reveses sufridos ante las Águilas, “ya se cerró esa etapa. Ya es la liguilla”. Y recordó que hace tres años alzaron el cetro: “sentí la motivación extra, quiero repetirlo, volverlo a hacer”.

En varones se enfrentarán a los amarillos este miércoles en el estadio del Guadalajara, la vuelta será el sábado en el Azteca. En mujeres está por definirse fecha y horario.