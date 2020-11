Balance de la jornada / Intenso cierre de torneo

La avalancha de emociones sobre el terreno de juego, sin embargo, no puede ocultar lo ocurrido en Chivas. Lo que en principio se puede calificar como una simple indisciplina, tiene de trasfondo un presunto delito sexual cometido por un futbolista; o una extorsión hacia un jugador, claro, propiciada por él mismo. La investigación está en curso. El castigo de la cúpula rojiblanca buscó ser ejemplar, lo malo es que si de algo adolecen los directivos es de calidad moral y de solidaridad.

El torneo Guardianes en su fase regular no podía acabar de otra manera. Mantuvo su sello hasta el final: un grave brote de Covid en Pachuca con 14 bajas; los Pumas consolidándose como la gran sorpresa; las Chivas del suelo al cielo, del escándalo extracancha y de una virtual derrota al triunfo sobre el campeón; los equipos regios –Monterrey y Tigres– exhibiendo su soberbia, que rayó en la displicencia, y se fueron merecidamente a la repesca. La Máquina, fiel a sí misma, refrescó las cruzazuleadas.

América es el eterno favorito, el obligado, y Miguel Piojo Herrera, su estratega ideal, aunque de nuevo parecen perjudicarlo sus ciegas lealtades, pues pudo haber renovado su defensa al arranque del certamen, pero puso la amistad por delante y se aferró a sus cuates, como Paul Aguilar. Se empecinó en la contratación de su sobrino como ayudante del entrenador de porteros y eso le acarreó fuertes roces con Memo Ochoa... Sin embargo, el equipo de Coapa es vasto y no hay pretextos.

Cruz Azul se tambalea. El equipo de Dante Siboldi perdió de vista la máxima de que lo importante no es arrancar bien, sino cerrar mejor. De los últimos seis partidos sólo logró un triunfo. A pesar de alzarse como el máximo romperredes con 12 tantos, Jonathan Cabecita Rodríguez se quedó con sabor a moneda por el penal fallado el sábado en la noche. No obstante, es un logro que La Máquina no disfrutaba desde hace una década. El galo André-Pierre Gignac fue segundo con 11 dianas.

Monterrey, Tigres Chivas y Pachuca serán locales en la humillante repesca que benefició a Necaxa, Santos, Toluca y Puebla. Increíblemente en la Liga Mx hasta con 39 por ciento de efectividad se puede aspirar al título. En el ridículo quedaron Bravos, Mazatlán, Atlas, Xolos, Querétaro y Atlético San Luis, cuyos inversionistas españoles están desangelados, estrellados contra la triste realidad y consideran que aterrizar en tierras mexicas fue una mala inversión.

El Tri de Gerardo Martino alista una nueva aventura europea para los juegos amistosos ante Sudcorea y Japón por fecha FIFA. Hay niveles, los dirigidos por Jaime Lozano se quedarán a trabajar una semana en el CAR rumbo al preolímpico de Guadalajara... Los dos estrategas se ilusionan con la posible vuelta de Carlos Vela.

[email protected]