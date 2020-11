América escala al segundo lugar de la tabla; 3-1 a Tigres

Ciudad de México. Cuando parecía más vulnerable, América capitalizó la fortuna y las opciones que tuvo sin titubeos para vencer 3-1 a Tigres en el estadio Azteca, con doblete de Sebastián Córdova. Las Águilas anotaron el tanto que finalmente anuló la presión del rival hasta el tiempo agregado para escalar al subliderato en la jornada 16 del torneo Guardianes 2020, donde alcanzaron 31 puntos; los de la Universidad Autónoma de Nuevo León se quedaron con 27 unidades en la sexta plaza.

Dos equipos en lucha por el segundo lugar del torneo. América y Tigres, competidores directos que llegaron a este partido en el quinto y sexto puestos respectivos, no se encontraban el modo y casi toda la primera parte fue un duelo especulativo, con algunos amagos, pero sin generar peligro vibrante.

Los ánimos eran diferentes y, por tanto, también las urgencias. Los de Coapa arribaron con una victoria reciente ante Atlas, mientras los felinos tuvieron un empate con FC Juárez en el Volcán. La presión pesaba más de un lado.

Apenas un par de posibilidades de abrir el marcador en el primer tiempo. Una de cada bando. André-Pierre Gignac lanzó un disparo con su firma que exigió la mejor versión de Guillermo Ochoa para salvar con los puños a las Águilas. Y otra intervención de Nahuel Guzmán, como portero clave, también para quedar en igualdad de circunstancias en los sustos.

Pero el duelo de estrategias no ofrecía gran espectáculo. No era sencillo, Miguel Piojo Herrera buscaba el juego vertical, pero sin conseguir avanzar con coordinación ante el planteamiento de colmillo largo que envió Ricardo Tuca Ferretti. Ambos se conocen y se saben las mañas. No salía la acción que cambiaría el curso del partido.

Sin embargo, una falta creció de manera sorpresiva para todos. Hubo amago, los locales retrasaron la pelota para confundir a la zaga universitaria y ahí le filtraron la pelota a Sebastián Córdova, quien enfiló por el costado izquierdo en algo que parecía un intento de centro. Lo que mandó fue un tiro sesgado que engañó a los regiomontanos y colocó el balón pegado al poste en un descuido de Nahuel Guzmán para poner en ventaja al América casi al final del primer tiempo.