Maradona celebra sus 60 años en la cancha, su lugar favorito

No obstante, el inmueble estaba decorado con varias banderas blancas y azules, los colores del club, con dedicatorias para el astro, saludado también con fuegos artificiales.

Fieles a su fanatismo, unos 500 hinchas se agruparon este viernes en un campo vecino a su casa y desde allí le cantaron para festejar su cumpleaños. Aunque las felicitaciones también llegaron de manera virtual y firmadas por otros ídolos del deporte.

El propio Maradona publicó en su cuenta de Facebook un video de 36 minutos con saludos de jugadores y ex futbolistas como Ronal-dinho, José Mourinho, Fabio Cannavaro, el Pibe Valderrama, Marco Van Basten, Franco Baresi, Bobo Vieri, David Trezeguet, el ex atleta cubano Javier Sotomayor, estrellas de todos los deportes argentinos, ex compañeros de la selección campeona de 1986, entre otros.

Entre las felicitaciones destacó un mensaje de Pelé, otro de los astros del futbol. Mi gran amigo, Maradona. Siempre te aplaudiré. Siempre te apoyaré. ¡Que tu viaje sea largo, que siempre sonrías y me hagas sonreír a mí también! ¡Feliz cumpleaños!

Cristiano, goleador de la Juventus y capitán de Portugal, le grabó un video en el cual le deseó lo mejor hermano, que vaya todo bien y que disfrutes de la vida . Sólo faltó el mensaje de Lionel Messi, delantero de Argentina.

Maradona se mostró agradecido por las muestras de afecto y escribió un mensaje. Arranco mis 60 años con estos maravillosos mensajes que me dan la vida. Gracias por tanto cariño, gracias por su amistad. Este es el mejor regalo de cumpleaños que ustedes me podrían haber hecho .

Su onomástico también fue la excusa para lanzar formalmente la campaña solidaria Las Diez del 10 junto a la Cruz Roja. Maradona subastará una decena de sus camisetas y con el dinero recaudado asistirá a los barrios pobres con alimentos, artículos de higiene y materiales de construcción para mejorar las canchas de futbol, ese terreno donde impuso su magia.