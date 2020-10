Jugadores mexicanos, sin nivel para destacar en Europa: Coca González

Martes 27 de octubre de 2020. La cada vez más escasa exportación de futbolistas mexicanos a las ligas europeas evidencia que los tricolores aún no tienen la capacidad para jugar en torneos de alto nivel , consideró el visor de talentos Ángel Coca González, quien señaló que dicha situación se debe, principalmente, a la falta de trabajo en las fuerzas básicas, así como al gran número de foráneos que militan en nuestro certamen .

Luego del reciente cierre de fichajes en las ligas del viejo continente, sólo tres jugadores mexicanos lograron ser contratados por equipos de dicha zona: Gerardo Arteaga, quien formaba parte de Santos Laguna, se integró al Genk, de Bélgica, mientras Eugenio Pizzuto, otrora elemento del Pachuca, firmó con el Lille, de Francia, y Alejandro Gómez, canterano del Atlas, se incorporó al Boavista, de Portugal.

Asimismo, hubo casos de futbolistas tricolores que ya militan en Europa, pero se especulaba que cambiarían de club para la presente temporada, como Raúl Jiménez, quien actualmente se desempeña en el Wolverhampton, de la Liga Premier de Inglaterra; Hirving Chucky Lozano, quien juega en el Nápoles, de Italia, y Jesús Tecatito Corona, integrante del Porto, de Portugal; sin embargo, ninguno pudo fichar con otro equipo de mayor jerarquía.

“Para que más mexicanos jueguen en Europa hacen falta dos cosas: primero, trabajar como se debe en las fuerzas básicas de cada club, con un orden y un plan perfectamente bien elaborados; y segundo, reducir el número de extranjeros, tal vez si éstos fueran de una calidad excepcional serían bienvenidos, pero aún así son muchísimos.

Si queremos tener jugadores de buen nivel, debe haber más lugares para los mexicanos en nuestra propia liga. No sé por qué los directivos y los dueños de los clubes no logran entender que si no foguean a los jóvenes, no habrá más tricolores en Europa, y nuestro futbol nunca crecerá realmente , comentó Coca González.

Asimismo, destacó que en poco tiempo habrá menos jugadores mexicanos en las ligas del viejo continente, pues “los pocos que aún están allá, ya van de salida, y muchos no han podido llegar a clubes más grandes, como Raúl Jiménez y Jesús Tecatito Corona, que aunque han tenido buenas actuaciones, no les ha alcanzado para más.

Jiménez ya tiene 29 años, sólo le quedan dos o tres más de vida futbolística a buen nivel, yo creo que por eso nadie se interesó en comprarlo. Decían que el Real Madrid y la Juventus querían contratarlo, pero eso, la verdad, yo lo veía imposible .

Señaló que otro factor que impide la llegada de más tricolores al balompié europeo es “la carencia de jugadores que sean especialistas en posiciones específicas.

“Es decir, allá buscan porteros que midan arriba de 1.90 o 2 metros, y aquí no los tenemos. Si requieren centrales, sólo está (César) Montes (del Monterrey), que tal vez podría destacar, de ahí en fuera, no hay nadie, no contamos con el nivel para jugar en Europa.

Tampoco existen buenos centros delanteros, (José Juan) Macías (de Chivas) había brillado, pero ya se está apagando. Actualmente no hay garbanzos de a libra, nadie que marque diferencia, y si no se trabaja en esas posiciones, será muy difícil llegar a las ligas importantes , comentó.

El descubridor de futbolistas como Cuauhtémoc Blanco y Chucky Lozano estimó además que la liga estadunidense (MLS) podría convertirse muy pronto en el sueño de los jugadores mexicanos, incluso podría desplazar al balompié europeo, por la comodidad que ofrece, así como la cercanía y la buena paga, todo eso sin sufrir tanto. Además, creo que con el tiempo nos superarán en todos los aspectos, son más ordenados que nosotros, aquí lamentablemente hay más intereses económicos que deportivos .

Decepción de Jiménez

Por otro lado, Raúl Jiménez expresó ayer su frustración luego de que su equipo, el Wolverhampton, dejó escapar la victoria en los minutos finales del partido del pasado domingo ante el Newcastle, que terminó con empate 1-1.

Es decepcionante anotar, estar peleando todo el partido, encontrar la manera de romperlos, y luego, en un tiro libre, te empatan el juego; es duro, pero tenemos que recuperarnos e intentarlo de nuevo la semana que viene , declaró el ariete mexicano, autor del tanto con el que su escuadra se había adelantado en el marcador.