Hamilton llega a 92 victorias en F1 y supera récord de Schumacher

Portimao. Lewis Hamilton hizo historia en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Portugal para alcanzar la victoria número 92 de su carrera y dejar atrás a la leyenda alemana Michael Schumacher, con quien estaba igualado en 91. El mexicano Sergio Checo Pérez consiguió una gran remontada y terminó en la séptima posición para ser el piloto del día, de acuerdo con los aficionados.

El británico superó por 25.6 segundos a Valtteri Bottas, su compañero de Mercedes, y por 34.5 a Max Verstappen, de Red Bull.

Fue el octavo triunfo de Hamilton en otra dominante temporada. También obtuvo el punto de bonificación por la vuelta más rápida para ampliar su ventaja sobre Bottas, ahora de 77 unidades, en el campeonato, con cinco carreras por disputar.

El británico ganó su primera carrera de la F1 en 2007 y atrapó su primer título al año siguiente. Pero su carrera realmente despegó al remplazar al retirado Schumacher en Mercedes en 2013.

Añadió cinco títulos de F1 y ahora tiene en la mira igualar el récord de siete del alemán.

Además, mejoró también a Schumi en número de podios (161 por 155), de posiciones de privilegio (97 por 68) y de hat-tricks (pole, vuelta rápida y victoria en un mismo Gran Premio), una hazaña que ha vuelto a conseguir este fin de semana.

Era sólo un sueño encontrarme donde estoy ahora , dijo. Me va a tomar algo de tiempo asimilarlo, no puedo encontrar las palabras. A veces pienso que tengo 35 años, todavía me siento físicamente fuerte, ¿pero en qué momento esto va a empezar a cambiar? , se preguntó el único piloto afrodescendiente de la historia de la F1.

Después de cruzar la meta y celebrar con los mecánicos e ingenieros del equipo, Hamilton se detuvo para abrazar a su padre, Anthony, quien procedió a filmar el momento del festejo en el podio.