El futbol celebra la vida, gloria y legado de Pelé

Sábado 24 de octubre de 2020. São Paulo. La gloria y el éxito mantienen la leyenda viva en momentos en que el hombre se hace viejo. El futbol celebró este viernes los 80 años de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el rey del deporte más popular del mundo.

La cascada de elogios proviene de varios frentes y son el resultado de una vida de 10 puntos, como el número de la camiseta que cubrió su torso durante 21 años de carrera deportiva, y de globalizar una disciplina que para muchos es religión.

No puedo dejar de agradecer a todos y a cada uno, de todo el mundo, de cada rincón, hasta de la Luna... que me desean salud y felicidad , escribió en Instagram O Rei, considerado por la FIFA como el mejor jugador del siglo XX, distinción que comparte con el argentino Diego Armando Maradona.

Aquejado los años recientes por problemas de cadera que afectan su movilidad, el delantero que le dio tres mundiales a Brasil (1958, 1962 y 1970) con base en el “jogo bonito”, una marca hasta ahora imbatible, mantiene intactos su carisma y su particular humor.

Cuando el planeta comenzaba a festejarle su aniversario, se plantó frente a una cámara para agradecer los buenos deseos y dar muestra de su buena salud, cuyos quebrantos recientemente lo han llevado al hospital en especial por problemas urinarios.

Famoso por su potencia ofensiva y destreza con la pelota, Pelé sólo tiene un riñón, el otro lo perdió por una lesión cuando aún jugaba. “En primer lugar tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad y lúcido… no muy inteligente, pero lúcido”, bromeó desde su casa en Brasil, donde se resguarda del Covid-19.

Decir que me faltó algo por hacer sería una ingratitud muy grande. Sólo me faltó ir a la Luna , dijo, burlón, en una entrevista con la FIFA.

Asimismo, recordó otros episodios de su extensa trayectoria futbolística en los que no la pasó muy bien. Hubo algunos partidos que los jugadores en campo insultaban a mi familia. Yo estaba seguro que no lo hacían de corazón, sólo pretendían descontrolarme para que yo les contraatacara y terminara expulsado. Por todo eso he pasado, pero siempre tuve la ayuda de Dios y entendía que era provocación , comentó.

A su vez, ex compañeros, rivales, otras leyendas, la FIFA, los Olímpicos, la Conmebol, federaciones y clubes dedicaron ayer un gran número de mensajes para recordar las hazañas del hombre nacido en Minas Gerais el 23 de octubre de 1940, entre ellas, el récord goleador de mil 281 tantos en mil 363 partidos, cifra cuestionada porque incluye encuentros no profesionales.

“Quiero sumarme a este homenaje universal, muy felices 80 años de vida Rey Pelé!!!”, sostuvo Diego Armando Maradona.

Para los brasileños, hablar de Pelé es hacerlo de una entidad , apuntó Ronaldo Nazario.

“Nadie se compara a ti. Gracias por todo lo que hiciste por el futbol... larga vida al Rey”, agregó Neymar.

El ex portero Iker Casillas escribió: Es un gran placer poder felicitarle y desearle parabienes por su cumpleaños, por ser un jugador impresionante y una leyenda. Le deseo gran felicidad en su día, rodeado de aquellos a quien quiere .

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, publicó: Felicidades al gran Pelé en su ochenta cumpleaños .

Sus hazañas no caben en palabras , señaló un emotivo video de homenaje de la Conmebol.

Además de escalar a la punta de un deporte global, usted ha sido una inspiración para generaciones de jóvenes , aseveró el ex presidente estadunidense Barack Obama.

En Santos, el artista Kobra pintó un mural como homenaje. El club de la ciudad paulista, donde debutó con 15 años en 1956, pondrá una placa en su honor en el estadio Vila Belmiro.

Padre de siete hijos y casado tres veces, ahora Pelé evita las apariciones públicas, en las que algunas ocasiones se le ha visto en silla de ruedas.