Retorno apresurado a los estadios es "jalarle la cola al diablo"

Malaquías López-Cervantes lamentó que ni siquiera esperan a que se encuentren las localidades en color amarillo plenamente, no es una decisión prudente, es un gran riesgo y espero no cueste caro .

Sinaloa fue la primera entidad en autorizar la entrada de la afición en un cierto porcentaje a los actos deportivos masivos al abrir el recinto del Kraken, casa del club de futbol Mazatlán, y el estadio de los Tomateros, de la LMP, en Culiacán. No obstante, el estado del noreste se encuentra en color naranja con 742 casos activos estimados, de acuerdo con los datos del viernes del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Sólo se ve el ángulo de lo económico y no de la salud, se nota la ambición por el dinero cuando debería de haber una balanza entre las autoridades y los intereses de los clubes, indicó.

Lopez-Cervantes, especialista en epidemiología, destacó que se debe tener cuidado con la reanudación de actividades masivas, sobre todo por la posibilidad de un rebrote de contagios en la temporada invernal.

Debemos mirar hacia otros lugares, tratar de evitar circunstancias complejas. En México no se nota el mismo ánimo de cuidado como en ciertos países de Europa. Parece que el futbol presiona, pero muchas otras industrias también ya quieren reactivarse, en realidad ir al estadio no resulta de vida o muerte, no es una actividad esencial .

Desde que inició el torneo Guardianes 2020, la Liga Mx ha presentado varios casos de infectados en casi todos los equipos, siendo el plantel de Xolos el club con más contagiados al detectar en septiembre 30 positivos. Asimismo, algunos jugadores han aceptado tener complicaciones en su recuperación, sobre todo con temas de oxigenación.

López-Cervantes explicó que si bien el sector más vulnerable ante el virus son los adultos mayores, los atletas, aun cuando tienen una mejor condición por ser deportistas de alto rendimiento, también pueden tardar en recuperarse .

A su vez, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, dijo a la cadena TUDN que están en constante contacto con las autoridades de la Ciudad de México, pero la situación de la entidad no se presta todavía para reabrir los estadios Azteca y Olímpico Universitario. Aseguró que confían en los aficionados para tener un comportamiento adecuado, respetando las indicaciones .

El club Puebla confirmó que el estadio Cuauhtémoc abrirá sus puertas a la afición con 30 por ciento de su capacidad. Será el viernes 23 de octubre, en el duelo contra León correspondiente a la jornada 15 del Guardianes 2020.