Cristiano Ronaldo niega haber incumplido protocolo anticovid

Roma. Cristiano Ronaldo, actualmente en cuarentena en Italia tras dar positivo a Covid-19 en Portugal, negó este viernes haber "infringido el más mínimo protocolo" sanitario, respondiendo a las acusaciones realizadas el jueves por el ministro de Deportes italiano.

"Estoy en cuarentena obligatoria (...), respetando las leyes, las reglas, los protocolos y no he incumplido el más mínimo protocolo", aseguró el futbolista portugués en un video publicado en Instagram.

CR7 asegura haber "hecho todo bien" al organizar su regreso a Italia en un "avión-ambulancia", una ambulancia y evitando cualquier contacto, "todo ello con las autorizaciones" pertinentes.

"Un señor del que no voy a decir su nombre, aquí en Italia (...) dice que no he respetado el protocolo. Es simplemente una mentira. He respetado y respetaré todos los protocolos", insistió el jugador.

El ministro de Deportes Vincenzo Spadafora aseguró el jueves que Ronaldo podría haber violado el protocolo anticovid al regresar de Portugal a Turín después de haber dado positivo al nuevo coronavirus.

"Sí, los creo, no hubo una autorización específica de las autoridades sanitarias", respondió Spadafora a la Rai Uno al ser cuestionado sobre si el astro portugués había incumplido los protocolos italianos para luchar contra la pandemia.

Este incidente se sumó a la polémica ocurrida una semana antes cuando abandonó Turín para incorporarse a su selección, según las autoridades sanitarias incumpliendo ya el protocolo debido a que dos miembros del staff de la Juventus habían dado positivo.

Ronaldo explicó que no tiene "ningún síntoma". "Sigo mi cuarentena, estoy solo, mi familia está en otro piso, no podemos tener contacto y será así durante al menos los próximos 10 días", añadió en su mensaje en Instagram.

El astro luso se perderá así el próximo partido de la Serie A contra el Crotone, pero sobre todo, no estará para la entrada en liza de la Vecchia Signora en la Liga de Campeones el martes 20 contra el Dinamo de Kiev.

Según cómo evolucione, podría pues volver para el encuentro de la liga italiana contra el Hellas Verona el 25 de octubre, pero sobre todo, podría estar disponible para recibir el 28 de octubre en Champions al Barcelona de Lionel Messi.