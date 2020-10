Martino vislumbra que el 'Tri' ya desplegará un estilo de juego

Martes 13 de octubre de 2020. Para Gerardo Tata Martino la victoria (1-0) ante Holanda no fue casualidad y además el estratega del Tri ya vislumbra un estilo en su equipo. De cara al choque amistoso de este martes frente a Argelia, indicó: Es probable que empecemos a ver algo diferente. Ya hay un sistema que los jugadores tienen bien entendido .

Al timonel argentino lo contrataron el 7 de enero de 2019, son casi dos años al frente de la selección mexicana, y a pesar de que no ha podido trabajar con el plantel, hay avances hacia un funcionamiento. Aunque llevamos un año sin estar juntos y por esa razón nos faltaron cuatro o cinco entrenamientos, es hora de poder implementar modificaciones en el sistema de juego .

Sin embargo, el Tata, quien comentó que es un hecho que volverán a Europa para disputar las fechas FIFA de noviembre, admitió tener una inquietud, pues resaltó como el histórico talón de Aquiles del Tri el último cuarto de hora de los partidos, incluidos los disputados en Mundiales.

“Me preocupa cómo resolver esos últimos 15 minutos. Frente a Holanda mejoramos en algo que no se puede trabajar: la suerte. Pero no mejoramos en que nos hizo una situación de gol en los últimos minutos que no se debió permitir. Tiene que ver en cómo apreciamos a México en Copas del Mundo… Hemos mejorado en la suerte y no en lo que se trabaja”, remarcó en rueda de prensa virtual.

Martino consideró como la utilidad principal de estos partidos poder trabajar en el funcionamiento, “sobre todo cuando ganar puntos no es trascendental. Hasta hoy hay un análisis positivo, pero siempre buscamos mejorar y ganar. Para mí era importante ver la reacción del futbolista tras un año sin vernos.