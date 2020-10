Nadal iguala a Federer en 20 Grand Slam

París. Las vidas de Rafael Nadal y Roger Federer parecen destinadas a permanecer unidas por siempre. Los eternos rivales hoy ocupan el mismo pedestal. A pesar de la adversidad del clima, el español tuvo un día perfecto y consiguió su título número 13 de Roland Garros para igualar los 20 de categoría Grand Slam que posee el suizo.

Nadal estuvo impecable y arrolló al número uno del mundo, Novak Djokovic, por parciales de 6-0, 6-2 y 7-5 en la final del Abierto de Francia de la era de la pandemia.

Lo que estás haciendo en esta cancha es increíble , dijo Djokovic a Nadal durante la entrega de trofeos; no sólo aquí en Francia, sino durante toda tu carrera has sido un gran campeón. Hoy demostraste por qué eres el rey de la arcilla .

Cuando el español puso fin al encuentro con un ace, cayó sobre las rodillas, sonrió y alzó los brazos. Es la cuarta ocasión que gana su competencia favorita sin ceder un set.

La historia de amor que tengo con esta ciudad y con este torneo es inolvidable , expresó conmovido.

A pesar de que los aficionados inmediatamente colocaron este triunfo junto al récord de Federer, el español eludió hablar sobre alcanzar a su némesis deportiva; sólo dijo que su atención seguía centrada en Roland Garros.

Honestamente no es el momento para pensar sobre el vigésimo título , declaró Nadal; Roland Garros significa todo para mí. He pasado aquí los momentos más importantes, o la mayoría de los momentos más trascendentes de mi carrera, no hay duda de eso .

Aproximadamente una hora después de que terminó el partido, Federer, un hombre célebre tanto por su maestría como tenista y por su comportamiento educado, publicó un mensaje de felicitación en su cuenta de Instagram.

“Siempre he tenido el mayor respeto por mi amigo Rafa como persona y como campeón”, escribió el suizo; “como mi mayor rival durante muchos años, creo que nos hemos impulsado mutuamente a ser mejores jugadores. Espero que 20 sólo sea otro paso en el continuo viaje para ambos. Bien hecho, Rafa. Lo mereces”.

Nadal, número dos en el escalafón mundial, mejoró una foja de 100-2 en el Abierto de Francia, incluido un combinado de 26-0 en las semifinales y finales, y conquistó su cuarto título consecutivo en París. El zurdo español, de 34 años, había tenido una racha de cuatro trofeos en Roland Garros de 2005 a 2008, y luego de cinco seguidos de 2010 a 2014, junto con sus cuatro títulos conseguidos en el Abierto de Estados Unidos, dos en Wimbledon y uno en Australia.

El español igualó a Federer por primera vez. El suizo inició sus conquistas de grandes en Wimbledon 2003, mientras que Nadal lo hizo en Francia en 2005, pero para ese entonces ya estaba rezagado 4-0.