Inglaterra derrota 2-1 a Bélgica en la Liga de Naciones de la UEFA

Londres. Más de dos años después de la final de consolación del Mundial de Rusia-2018, con victoria de Bélgica por el tercer puesto, Inglaterra se tomó la revancha este domingo en la tercera fecha de la Liga de las Naciones al imponerse 2-1 en Wembley.

Y eso que las cosas no comenzaron bien para los 'Three Lions'. El delantero de los 'Diablos' Rojos Romelu Lukaku adelantó a los suyos desde los once metros, convirtiendo un penal que él mismo había provocado con un disparo seco engañando al meta local, al minuto 16.

El atacante del Manchester United Marcus Rashford estableció la igualada, también de penal al minuto 39, y también engañando al arquero belga Simon Mignolet, titular ante la baja por lesión del madridista Thibaut Courtois.

El gol de la victoria cayó al minuto 64 y fue obra del volante del Chelsea Mason Mount, cuyo disparo fue desviado provocando una parábola letal por el central Toby Alderweireld.

Esta victoria permite a los ingleses alzarse al liderato del grupo A2 de la Liga de las Naciones, con 7 puntos en 3 partidos, por 6 de los belgas, mientras que Islandia tratará de abrir su casillero de puntos este domingo en casa ante Dinamarca.