Lebrija aplaude que el Tricolor deje la comodidad de jugar en EU

Viernes 9 de octubre de 2020. Rafael Lebrija, ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), consideró que además del triunfo (1-0) de la selección nacional ante Holanda, también se debe aplaudir que el Tricolor por fin salió de su zona de confort, que es Estados Unidos, pues sólo así podrá tener un verdadero crecimiento deportivo .

En ese sentido, precisó: “Es necesario buscar más partidos tanto en Europa como en Sudamérica, eso le va a enseñar mucho más a la selección, porque es jugar contra circunstancias adversas, y no en la comodidad que implican las canchas del país vecino.

Insisto, el resultado ante Holanda fue lo mejor, pero espero se continúen haciendo estos encuentros frente a selecciones de jerarquía, como Portugal, España, Italia, Francia, Inglaterra, eso es lo que realmente va a forjar el carácter de los tricolores, jugar en otras canchas, climas y, sobre todo, en condiciones muy diferentes a las que están acostumbrados .

El directivo apuntó que en los años recientes, el mayor obstáculo para programar duelos del Tri fuera de Estados Unidos ha sido que “lamentablemente estamos encerrados en cumplir con un contrato que firmó la FMF (con la empresa SUM) para recabar dinero, pero el cual no beneficia en nada, deportivamente hablando, a la selección nacional.

No sé para qué hacen ese tipo de acuerdos, entiendo que lo económico no debe estar peleado con lo deportivo, pero en este caso, están comprometiendo a la selección por un largo plazo, en el cual está obligado a disputar un determinado número de encuentros en territorio estadunidense, y eso, futbolísticamente, no le aporta mucho. Allá parece que están jugando en casa, se llenan los estadios de todos nuestros paisanos, por eso deben buscar salir a otros países, dejar esa comodidad y enfrentar nuevos retos .

Sobre el duelo del pasado miércoles ante el combinado holandés, el también ex directivo de Toluca y Chivas opinó que fue bastante complicado, pues el rival contaba con jugadores de primer nivel, afortunadamente el representativo tricolor pudo tener mayor domi-nio del balón. El resultado dará aliento al equipo en su camino para conseguir el boleto al Mundial .

Pulir detalles