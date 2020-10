Balance de la jornada / En Guadalajara pujan por reabrir estadios

Después de 13 fechas de más sombras que luces, de tedio y bostezos frente al televisor, a las directivas les entró un desmesurado celo por el espectáculo y un compromiso irrenunciable para luchar con uñas y dientes por una de las 12 plazas a la liguilla. Nada ajeno a ello tiene importancia, ni siquiera la selección nacional, a la que incluso ven como un ente inoportuno que sólo desea estropearles su ambiciosa meta.

Pese a la oferta de un producto sobrevaluado, con apenas uno que otro partido agradable, como el América contra Pumas, y el eterno afán protagónico de los silbantes, Chivas y Atlas no titubearon en imitar a Tigres: quien quiera azul celeste, que le cueste. Si desean ver sus partidos que vayan a la televisión de paga. Así se trate de un ejercicio masoquista, como el que prometen los rojinegros, hasta ahora incapaces de abandonar el sótano de la tabla de cocientes.

En la actualidad el Rebaño Sagrado requiere con apremio de una afición de élite, no del populacho que lo encumbró. La directiva que encabeza Amaury Vergara tiene demasiados acreedores y debe generar dinero. Guadalajara y Atlas ya negocian también con las autoridades civiles tapatías para el regreso de la gente a las gradas. Les urgen los ingresos por taquilla y alistan los protocolos para el retorno.

La reapertura de estadios al público es un tema para abordarse con pinzas y antes que nada debe prevalecer la prudencia. Las autoridades sanitarias no dijeron no, pero tampoco un sí rotundo, y cedieron la responsabilidad principal a los dirigentes de futbol que esta semana definirán los pasos a seguir. En la capital del país habrá que esperar, no es momento de relajarse y de nuevo hay que poner atención a Europa, donde los rebrotes no cesan.