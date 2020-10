El América-Pumas perdió el brillo, le falta intensidad: Chávez

Sábado 3 de octubre de 2020. El partido América-Pumas ha perdido el brillo de otras épocas, pues ya no se juega con la misma intensidad de antes , afirmó el ex portero azulcrema Adrián Chávez, quien incluso opinó que este cotejo ya no debería ser considerado un clásico dentro del futbol mexicano.

Antes del llamado clásico capitalino , el cual se llevará a cabo hoy en el estadio Azteca, el otrora guardameta explicó que anteriormente este duelo “era muy importante por el orgullo de saber qué equipo sacaba más jugadores de fuerzas básicas, por eso eran tan encarnizados estos encuentros, pero hoy en día eso ha quedado de lado.

Los recientes partidos que hemos visto están muy lejos de ser lo que eran antes. Los jugadores se esforzaban al máximo por cada pelota que se disputaba, y actualmente ambos equipos han bajado el ritmo .

Estimó que la falta de intensidad se debe en gran medida a que tanto Pumas como América han integrado en los últimos años a un gran número de jugadores foráneos y han limitado la participación de los canteranos, los cuales, dijo, son quienes realmente entienden esa rivalidad.

“Anteriormente los jugadores se conocían desde los 13 años, pues se enfrentaban en las fuerzas básicas, y conforme iban subiendo de categoría sentían cada vez más esa enemistad.

Ahora, con tantos extranjeros, quedan muy pocos lugares para ellos en el primer equipo y obviamente ese sentimiento se va perdiendo, pues los foráneos no sienten el verdadero amor por la camiseta ni saben de la importancia de esta rivalidad , señaló.

Para el duelo de este sábado, Chávez consideró que Pumas llegará en mejor momento, toda vez que viene enrachado. Aunque ya perdió el invicto, tiene un buen ritmo de juego. Con su nuevo técnico (Andrés Lillini) han logrado un buen funcionamiento, además tienen un elemento muy importante (Juan Ignacio Dinenno) que ha hecho muchos goles y esa es una gran ventaja .

Respecto del desempeño de las Águilas, comentó: Le falta tener un estilo definido. Sé que hay muchos lesionados, y otros más que están convocados con selección, pero independientemente de eso creo que aún no hay un cuadro base. Es lo que debería tener un equipo como este para lograr un mejor entendimiento; realmente no sabemos a qué juega el América .

En este encuentro, ninguna de las dos escuadras contará con sus porteros titulares, pues el azulcrema Guillermo Ochoa se encuentra lesionado, mientras el auriazul Alfredo Talavera está concentrado con la selección mexicana.

Dicha situación, a decir del otrora guardameta, sí será un factor clave en este choque. Casi todos los partidos se pierden cuando falla la parte de abajo, y esta vez no será la excepción , mencionó.

Por último, confió en que en el duelo de esta noche, ambos equipos salgan a la cancha a darlo todo, ojalá sea un encuentro agradable y muy interesante, y no como los que sostuvo América contra Chivas y Cruz Azul, donde dejaron mucho qué desear .

En conferencia de prensa virtual, el delantero azulcrema Sebastián Córdova aseguró ayer que su equipo podrá vencer al cuadro felino pese a las múltiples bajas que presenta, entre lesionados y convocados a selección nacional.

Obviamente preocupan (las ausencias), pero somos el América y tenemos que resolver. Va a estar un poco complicado, pero tenemos este ADN de nunca bajar los brazos, de salir con la convicción de ganar, proponer, estar concentrados y eso es lo que haremos , declaró.

El técnico Miguel Piojo Herrera no podrá contar para este encuentro con los defensas titulares Paul Aguilar, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Jorge Sánchez y Bruno Valdez, además del portero Guillermo Ochoa.

Por otro lado, Pumas informó ayer que tras realizar pruebas de detección de Covid-19 al primer equipo, dos jugadores arrojaron resultados positivos. Aunque no reveló los nombres de los contagiados, diversos medios aseguran que se trata de Carlos González y Nicolás Freire.