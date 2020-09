Balance de la jornada/ El 'Tri', desdeñado por propios y extraños

Costa Rica no es el paraíso, pero le llaman la Suiza de Centroamérica porque no se parece a sus deprimidos vecinos, y aunque está consciente de que México todavía reina futbolísticamente en la zona, guarda en la memoria con hondo regocijo el denominado aztecazo. De lo que sí presume es de haber llegado al quinto partido en Brasil 2014, de cuidar celosamente su ecología y de tener un aceptable sistema sanitario.

Con diplomacia, pero de manera firme, la selección tica deshizo el compromiso para visitar el día 30 al Tri, después que trascendió lo incontrolable que está el virus del Covid-19 en el futbol mexicano. Un mazazo para todos resultó el caso de Xolos con 30 positivos, y peor aún, hay jugadores que empiezan a manifestar secuelas, como lo expuso Juan Pablo Vigón, de Pumas, al revelar: a veces siento que me falta aire .

A pesar de que la escuadra nacional se quedó como novia de pueblo, los federativos asumieron una actitud casi infantil y presumieron que se ahorrarán 125 mil dólares –cifra que iban a pagar a Costa Rica–, puesto que Guatemala jugará gratis. Sin embargo, se encendieron luces de alarma, porque el delantero José Martínez, del Municipal, dio positivo tras haber estado concentrado con los chapines... Sigue la incertidumbre.

No sólo hay problemas para conseguir rival, pues el seleccionador Gerardo Martino prácticamente debe pepenar jugadores. A la MLS no le entusiasma la idea de ceder elementos para las fechas FIFA de octubre, cuando México enfrentaría en Europa a Holanda y Argelia. Todos intentan reducir al mínimo la movilidad de sus futbolistas, ya que prestarlos implica no poder contar con ellos de inmediato a su regreso, por la forzada cuarentena de prevención.

Javier Hernández, Jonathan dos Santos, Oswaldo Alanís, Carlos Fierro, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido están entre los elegibles, sin considerar a Carlos Vela, quien renunció hace tiempo a vestir la casaca verde, tal como ahora hizo Luis Montes. El Chapito, armador de los Panzas Verdes, está decepcionado de ser convocado tan sólo para hacer bola, nadie lo considera a la hora de los partidos. Asimismo, queda la duda en cuanto al supuesto rechazo de Hiram Mier, quien habría dicho que por el momento “el Tri no es su prioridad”.