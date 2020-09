Cruz Azul llega a finales, pero lo que cuenta es ganar títulos: 'Piojo'

Sábado 26 de septiembre de 2020. Al hacer un juicio frío, Miguel Herrera, técnico del América, aceptó que el duelo del domingo ante Cruz Azul supera esta temporada en lo futbolístico a los clásicos contra Pumas y Chivas. El timonel no tuvo miramientos al elogiar el desempeño de los celestes en los torneos recientes, pero lanzó un dardo al recordar que lo importante no es sólo llegar a las finales, sino ganar los títulos.

El llamado clásico joven se llevará a cabo sin aficionados en el estadio Azteca debido a la pandemia del coronavirus. Aunque en algunos estados de la República comienzan a analizar la posibilidad de abrir con un pequeño porcentaje la entrada de los aficionados a los duelos. Herrera es realista al considerar que aún se vislumbra lejano el retorno de los seguidores a las gradas.

Ojalá los mexicanos entiendan que no es juego, mucha gente ha perdido seres queridos, espero pronto haya una cura o vacuna para regresar a la normalidad que conocemos .

Horas más tarde, el delantero Federico Viñas se vio envuelto en una polémica por un accidente automovilístico. Aunque el jugador salió ileso, una persona que viajaba en el otro auto involucrado debió ir al hospital.

El incidente se dio a conocer luego de que una de las personas afectadas publicó un video en redes donde se mostraba a Viñas en una discusión, porque el seguro del americanista no quería asumir los cargos médicos de una señora lesiónada.

El ariete publicó un mensaje para aclarar la situación. Estaba muy enojado porque yo tenía la preferencia (para pasar), pero se me pasó cuando una mujer del otro auto me dijo que se había golpeado la cabeza, por lo que intenté llamar a emergencias. Cuando llegaron los médicos me fui a mi vehículo, pero familiares de la señora me vinieron a hacer frente y dijeron que no me había preocupado .

Viñas es duda para el llamado clásico joven tras recuperarse de un esguince en la rodilla, mientras el zaguero Emanuel Aguilera ya entrenó con el plantel y se espera sea convocado para el juego contra los celestes.