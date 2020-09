Tokio da a conocer lineamientos de Juegos Olímpicos "simplificados"

Tokio. Los organizadores de los Olímpicos de Tokio propusieron este viernes una serie de medidas para realizar unos Juegos de Verano simplificados el próximo año, incluido un período de apertura más corto para los lugares de entrenamiento y la reducción del personal para el relevo de la antorcha.

Los Juegos, originalmente programados para este año, fueron pospuestos por el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés debido a la pandemia de coronavirus.

Desde que se tomó la decisión, los organizadores y los funcionarios locales han estado buscando formas de reducir costos, simplificar los Juegos y proteger a los atletas y espectadores contra el virus.

El nuevo primer ministro Yoshihide Suga, que ve el turismo como clave para la reactivación de la economía japonesa, ha dejado claro que la celebración de los Juegos Olímpicos es de gran importancia para su gobierno.

El CEO de los Juegos, Yoshiro Mori, sostuvo en una sesión informativa este viernes que Suga le había dicho que celebrar unos Juegos exitosos es prioridad número uno.

Mori también indicó que los organizadores planean informar en octubre los costos que se reducirán a través de las medidas de simplificación.

