Hoy la salud debe estar por encima del interés económico: Lebrija

Jueves 24 de septiembre de 2020. Un día después de que el representativo de Costa Rica canceló su participación en un duelo amistoso con el Tricolor, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) encontró un sustituto al confirmar que enfrentará el 30 de septiembre a Guatemala en el estadio Azteca. Ante la insistencia de que se realice el juego, Rafael Lebrija, ex directivo del Toluca, indicó que si bien es necesario que la selección nacional tenga actividad, lo primordial es la salud y no los intereses económicos.

“El Tri es la minita de oro de la FMF con los partidos en Estados Unidos (EU), aunque ahora no pueden hacerlos por la pandemia de coronavirus. Con los estadios vacíos, hubo muchos trastornos económicos, tanto para las selecciones como a nivel club. El encuentro en el Azteca sólo les dará ingresos por los derechos de televisión, hay que ver si vale la pena”, dijo.

Debido a la pandemia del Covid-19, la selección no ha podido disputar los cinco partidos por año en territorio estadunidense que estipula un contrato que la FMF firmó con la empresa SUM. El duelo frente a Guatemala le permitirá al Tricolor regresar a la actividad después de 10 meses y cumplir con los acuerdos ante los patrocinadores y las televisoras.

Dicen que se debe cumplir con los cinco partidos en EU, pero si firmaron ese contrato, ¿para qué se quejan ahora? La salud no es un juego, necesitan analizar a fondo la situación, pues hay que cuidarnos todos, tanto la selección, los jugadores como los directivos .

La Federación de Futbol de Costa Rica informó el martes que no enfrentará al plantel tricolor debido a que no recibió el respaldo por parte de las autoridades del país centroamericano. Si bien, el duelo programado por la FMF para la siguiente semana no corresponde a fecha FIFA, rápidamente se llegó a un acuerdo para que Guatemala fuera el rival del Tricolor.