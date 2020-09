Desilusionado, 'Chapito' Montes dice que él decidió ya no acudir al ‘Tri’

Viernes 18 de septiembre de 2020. Luego de su sorpresiva ausencia en la lista de convocados por la selección nacional para los amistosos ante Costa Rica y Holanda, Luis Montes reveló que él le pidió al técnico tricolor, Gerardo Tata Martino, que no lo volviera a considerar debido a las múltiples desilusiones que ha tenido en concentraciones anteriores.

El pasado miércoles se dio a conocer la convocatoria del Tri para dichos encuentros, en la cual destacó que el Chapito Montes y Fernando Navarro, ambos jugadores del club León, no fueron requeridos; tras la polémica que causó dicha situación, el primero explicó que optó por mantenerse alejado del representativo nacional.

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección. En la última convocatoria que recibí hablé con Martino al final y le dije que mi intención era no ir más. La verdad es que regresé desilusionado, desmotivado, pues se decía que estaba en muy buen nivel y uno va con la ilusión de poder hacer las cosas bien.

A veces llaman a 26 o 27 jugadores y se hace futbol, pero yo no entraba dentro de esos 22; me puse a pensar que no tenía nada qué hacer ahí y mi lugar debía ser ocupado por un joven que fuera por las experiencias , declaró ayer Montes durante una entrevista difundida en las redes sociales del club León.

“Nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo, que he tenido poca o nula participación en este proceso. Hablé con el profe, le dije lo que siento y lo tomó de buena manera. Estoy muy agradecido con él por haberme dado la oportunidad de ir a una Copa Oro y de poder vivir ese gran momento”, agregó.

De los 17 partidos de la selección mexicana que ha dirigido el Martino, sólo en seis de ellos ha participado Montes, quien en total suma apenas 159 minutos disputados bajo las órdenes del argentino. Pese a su escasa actividad con el Tri, el elemento del conjunto esmeralda se dijo satisfecho por su desempeño.

“Estoy tranquilo. Las veces que me tocó jugar lo hice bien, me han dado pocos minutos o partidos, pero cuando ingresaba anotaba goles o ponía algunas asistencias.

“No he tenido la oportunidad de participar mucho, a veces estoy 10 o 12 días por allá (en la concentración) y regreso fuera de ritmo y desmotivado por no poder participar.

Sé que nadie te garantiza jugar, pero por lo menos que me dieran la oportunidad de competir. No entendía qué debía hacer o pasar para recibir minutos, pero es muy respetable la decisión del entrenador. Le agradecí, fui sincero, hablé de frente, fue decisión mía , aseveró.

Por su parte, el técnico Rubén Omar Romano lamentó que no se haya considerado ni a Montes ni a Navarro en la presente convocatoria, toda vez que son elementos que lo han hecho muy bien este torneo y merecían tener una oportunidad .

Estimó que el entrenador tricolor decidió prescindir de ellos “por la forma en que acomoda a su plantel. En el caso de Navarro, en el parado que hace el Tata, de repente no sabes si es lateral, volante o delantero, porque el sistema del León es más complicado, identificar de qué va jugar, me parece que de ahí viene el no llamarlo.

Me extrañó mucho lo de Montes, para mí ha sido uno de los mejores jugadores en este semestre, pero bueno, cada uno tiene su ideología y hay que respetarla .

Sobre los llamados de Uriel Antuna y Alexis Vega, jugadores de Chivas y quienes recientemente fueron sancionados por incumplir los protocolos sanitarios para evitar la propagación del Covid-19, el timonel comentó: Seguramente Martino ya habló con ellos sobre el tema de la disciplina y ya habrán aprendido la lección. Son elementos que también han destacado en esta campaña, el técnico los conoce y creo que por eso los solicita .

Asimismo, aplaudió la convocatoria de Miguel Layún, del Monterrey, y Alfredo Talavera, de Pumas, pues consideró que son futbolistas que le aportan mucha experiencia al tricolor. Ambos pasan por un buen momento en sus carreras y eso le inyecta mucho ánimo al equipo .

A su vez, el otrora técnico de la selección mexicana, Manuel Lapuente, comentó que la decisión de llamar únicamente a futbolistas que militan en la Liga Mx para los próximos partidos amistosos del Tri fue una jugada muy inteliengente por parte de Martino, pues no tiene caso traer a quienes se desempeñan en Europa cuando están en plena temporada y además, esto sirve para ver lo que tenemos aquí .