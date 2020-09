Antetokounmpo, elegido Jugador Más Valioso de la NBA por segundo año

Nueva York. El alero griego Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks, fue reconocido este viernes con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA por segunda temporada consecutiva.

"Es un gran honor anunciar que el premio MVP de esta temporada es para Giannis Antetokounmpo", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un programa especial en televisión.

A sus 25 años, Antetokounmpo se une a Michael Jordan (1987-88) y Hakeem Olajuwon (1993-94) como los únicos jugadores que han recibido el MVP y el premio al Mejor Defensor del Año en una misma temporada.

Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as the only players in NBA history to win #KiaMVP and #KiaDPOY in the same season! pic.twitter.com/7P1f4yMDSA