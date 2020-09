Checo Pérez, sin escudería en F1; saldrá de Racing Point

Jueves 10 de septiembre de 2020. Mugello, Italia. Sergio Checo Pérez anunció que dejará a Racing Point al finalizar la temporada 2020 de Fórmula 1, lo que podría ofrecer una oportunidad de remplazarlo al cuádruple campeón del mundo Sebastian Vettel. El mexicano admitió que por ahora no cuenta con opción de contrato con alguna otra escudería para 2021.

Todo tiene un principio y un final, y tras siete años juntos, mi ciclo con el equipo concluirá al término de la temporada , indicó Checo en un comunicado en redes sociales, que impactó en el Gran Circo y ocupó la portada del sitio de la F1, previo al Gran Premio de Italia el fin de semana.

En lo personal me duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles. Se logró salir adelante y me siento muy orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros , dijo Pérez, dando a entender que su salida no es voluntaria.

No tengo un plan B, mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta , señalo el piloto de 30 años al confirmar su retirada de Racing Point, equipo que ha progresado esta temporada con los motores Mercedes y que el año próximo se convertirá en Aston Martin.

De momento, las opciones más probables que tendría el jalisciense para continuar en la parrilla de la Fórmula 1 son Haas y Alfa Romeo, que aún no han revelado a sus pilotos para 2021.

Rumores no confirmados apuntan desde hace dos meses al remplazo de Pérez por Vettel. El cuádruple campeón del mundo alemán, de 33 años, debe abandonar Ferrari y aún no ha dado a conocer sus intenciones para el resto de su carrera.

Racing Point, que antes fue Force India, se convirtió en propiedad del millonario canadiense Lawrence Stroll, tras un movimiento laboral frente a los empresarios anteriores en el que Pérez tuvo una participación clave. Además del mexicano, el otro volante de los autos rosas en la parrilla está en manos de Lance Stroll, hijo del empresario, quien el domingo pasado consiguió el podio en Monza.