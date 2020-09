Descalifican a Djokovic por pegar con la pelota a una juez de línea

EU. Novak Djokovic no pudo controlar sus emociones al perder el primer set por 5-6 frente a Pablo Carreño. Era tal su enfado, sacó una pelota que tenía en el short, le pegó con la raqueta hacia atrás y ésta se impactó en el cuello de una juez de línea. Esa acción del serbio, por reglamento, lo descalificó del Abierto de Estados Unidos.

El número uno del mundo tampoco esperaba fatal desenlace en los octavos de final del certamen que se juega en Nueva York, al escuchar el grito y ver que la juez cayó, se dirigió en su auxilio para disculparse, mientras la mujer con dificultad para respirar recibió atención médica y luego se levantó.

Después, el serbio regresó a la cancha para tener un largo diálogo con el árbitro del torneo.

Según las reglas del juego, no hay otra opción que no sea la descalificación y, pese a las súplicas de Djokovic de que no tuvo la intención de golpear a la jueza, quedó fuera del torneo.

Djokovic perderá todos los puntos de clasificación ganados en el Abierto de EU y será multado con el dinero ganado en premio en el torneo, además de cualquier o todas las sanciones impuestas con respecto al incidente , informó la Federación de Estados Unidos de Tenis en un comunicado.

Horas después en Instagram el tenista manifestó que el incidente lo dejó muy triste y vacío y ofreció disculpas al “US Open y a todas las personas asociadas a mi comportamiento. Hice una consulta sobre la juez de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios se siente bien. Siento muchísimo haberle causado tanto estrés. Tan involuntario, tan equivocado.

En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano.

El primer favorito, quien buscaba ganar su título 18 de Grand Slam y el cuarto en el Abierto de Estados Unidos, abandonó Flushing Meadows sin dar declaraciones.