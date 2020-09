Messi anuncia que se queda en el Barcelona

Barcelona. La superestrella argentina Lionel Messi (33 años) anunció este viernes en una entrevista con el medio Goal.com que seguirá en el Barcelona, tras haber comunicado al club el 25 de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral.

"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", señaló Messi en una larga entrevista publicada por Goal.com este viernes.

El argentino, seis veces Jugador Mundial del Año, le había dicho al club el mes pasado que quería irse, insistiendo en que una cláusula contractual le permitía hacerlo a través de una transferencia gratuita.

El Barcelona, respaldado por La Liga, ha insistido en que en caso de que Messi se vaya debería pagarse una cláusula de rescisión de 700 millones de euros (824 millones de dólares).

"El Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", aseguró Messi, quien de paso calificó de "desastrosa" a la directiva del club liderada por Josep Maria Bartomeu.