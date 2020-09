Triste que patrocinios lleguen por apariencia y no por tu calidad: Fuentes

Miércoles 2 de septiembre de 2020. La futbolista mexicana Estefanía Fuentes, quien la próxima temporada militará en el Sassuolo de la Liga de Italia, lamentó que en el balompié femenil de nuestro país se otorguen patrocinios principalmente a las jugadoras más populares, y no a las que demuestran su calidad en la cancha.

“Es algo natural, alguien que desea vender va a buscar a las personas más mediáticas, a las que tengan más clicks, y no siempre las jugadoras más sobresalientes por su futbol son quienes tienen esos views.

Lo que sí es muy triste en el deporte femenil en general, es que muchos de tus patrocinios dependen de cómo te veas, de si eres bonita, si sabes hablar enfrente de una cámara y no tanto de tus méritos profesionales. Es algo que la sociedad tiene muy marcado y es importante mencionarlo para que la gente se dé cuenta de que es algo real y empezar a trabajar en eso , señaló ayer en una conferencia de prensa virtual.

La otrora defensa del América regresó a México para concluir los trámites de su visa de trabajo, y este jueves volverá a Italia para integrarse al Sassuolo, un aliciente muy grande en su carrera, dijo, toda vez que hace unos días se anunció en ese país la profesionalización de la liga de futbol femenil.

“Es una motivación enorme, porque si ya de por sí ves que los equipos apoyan a sus filiales femeniles con uniformes, presupuestos, saber que va a ser (una liga) profesional y que los sueldos van a ser regulados y mejorados, es algo muy importante, porque también habrá mas patrocinadores y formas de ver los partidos.

Con esto le están dando la importancia que se merece al futbol femenil, creo que la liga va a mejorar, porque ya tienen bases muy fuertes, y ahora como profesional tendrá un mayor nivel , comentó.

Gran responsabilidad

Asimismo, reconoció que ser la primera futbolista mexicana en militar en Italia será una gran responsabilidad , pues su desempeño provocará que los clubes de ese país tomen en cuenta o no al balompié femenil tricolor.

“Sé que puedo abrir la puerta para más mexicanas en Italia, demostrar que sí hay oportunidades, cuando tú quieres algo y has trabajado por ello sí lo puedes lograr.

Allá debo hacer lo mejor posible, porque no sólo represento a Estefanía Fuentes, sino también a la liga mexicana de futbol femenil y al país en general; tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien. Para mí esto es salir de la zona de confort, en cuanto al idioma, aprender un estilo de juego diferente, tener nuevos entrenadores y compañeras, es algo que me gusta y que me ayudará a crecer en todos los sentidos , sostuvo.

Por otro lado, Fuentes halagó el trabajo que se ha realizado en la Liga Mx Femenil, y opinó que gracias a ese esfuerzo, las jugadoras mexicanas cuentan con buenos argumentos para migrar a Europa.

“Siento que la liga mexicana es un buen semillero, muchas futbolistas que son jóvenes pueden foguearse bien ahí y tener un proceso mucho más profesional que lo que había antes, y eso es algo positivo, pues tendrán las bases para poder ir al futbol de otros países que tienen mucha más experiencia.

Nuestro torneo te da constancia, tienes dónde jugar y entrenar, ya la exigencia es a nivel club, no de equipos de universidades, y eso te acerca un poco más al profesionalismo, te puede abrir las puertas en otras ligas , expresó.

La zaguera de 25 años, originaria de Puebla, es la segunda jugadora del América que llega al futbol del viejo continente, pues en 2019 la portera Cecilia Santiago fichó con el PSV Eindhoven de Holanda.

Tras ser campeona con el cuadro azulcrema en el torneo Apertura 2018, Fuentes salió de las Águilas en medio de rumores de una ruptura con el técnico Leonardo Cuéllar, con quien tuvo diferencias en la última campaña, por lo que se especula no fue considerada para el presente certamen. Estefanía se unirá en futbol europeo a jugadoras mexicanas como Charlyn Corral, Kenti Robles, Cecilia Santiago, Kiana Palacios y Pamela Tajonar.