Usain Bolt da positivo a coronavirus tras hacer fiesta de cumpleaños

Martes 25 de agosto de 2020. Kingston. El legendario velocista Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, dijo estar en cuarentena y a la espera de tener resultados de una prueba de coronavirus, pero ayer se difundió en medios locales que dio positivo luego de realizar una multitudinaria fiesta para celebrar su cumpleaños, el pasado viernes en Kingston.

Me hice una prueba el sábado para irme (de la isla) porque tengo trabajo. Estoy tratando de ser responsable, así que me voy a quedar y estar seguro , expresó Bolt en un video subido a su cuenta de Twitter.

No tengo síntomas, me voy a poner en cuarentena y esperaré a la confirmación (del ministerio de Salud) para ver cuál es el protocolo. Esto sólo es para que la gente lo sepa y me lo tomo con calma , manifestó el único velocista ganador del oro en 100 y 200 metros en tres Juegos Olímpicos consecutivos (Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016).

Acostado en su cama, el plusmarquista mundial explicó en un video que al despertarse vio en las redes sociales el reporte de su contagio al Covid-19.

Medios locales publicaron ayer que Bolt dio positivo en un examen de coronavirus después de festejar el viernes su cumpleaños 34 con una gran fiesta, a la que acudieron 300 personas, entre deportistas, artistas y otras celebridades, como la estrella del futbol de Inglaterra Raheem Sterling, reportó Loop News.