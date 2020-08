Con paso perfecto, Bayern Múnich se corona en 'Champions'; 1-0 al PSG

Todo salió perfecto. El Bayern Múnich ganó su sexto título de la Liga de Campeones en un año marcado por la anomalía histórica de una pandemia que interrumpió y modificó el torneo. Lo consiguió como nadie: ganó todos sus partidos. Qué diferente fue este duelo único, con gradas vacías en una sede que no estaba planeada, el Estadio da Luz en Portugal, y con un nuevo protagonista en la lucha por el trofeo europeo: el París Saint-Germain.

Bayern lo derrotó sólo por un gol tras una hora de juego, anotado de forma irónica por el francés Kingsley Coman, surgido de la cantera del club parisino. Un 1-0 que le pesará al PSG como si fueran los ocho que los bávaros asestaron al Barcelona para hundirlo en una de sus peores crisis. Pero sobre todo venció al rival galo por el funcionamiento de una idea: lo fundamental es el trabajo colaborativo.

Este PSG llegó con una inversión estratosférica –más de mil millones de dólares– donde un jugador puede costar 222 millones de euros, como Neymar, gracias al poder económico del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Bayern, en contraste, es un club de socios. Es el que cuenta con mayor número de integrantes en el mundo: casi 300 mil afiliados con credencial.

Esa minucia fue clave en la cancha. El capital qatarí depositado en las figuras de Neymar y Mbappé parecía obligado a demostrar su valor financiero con jugadas. El conjunto alemán, en cambio, respondió con el compromiso de una cooperativa, donde aun cuando tienen a uno de los goleadores más efectivos de Europa, el polaco Robert Lewandowski, el equipo participó para que mediante los compañeros consiguieran el resultado.

¡Campeones!



El @FCBayern se consagra campeón de la Champions con once victorias en once partidos. Hansi Flick logró una cohesión total en el club bávaro, el juego individual cedió paso al colectivo. Un proyecto con futuro …#madeforminds /e pic.twitter.com/I86AfHa8V9 — DW Español (@dw_espanol) August 24, 2020

Bayern era favorito. No sólo por su palmarés de cinco títulos que lo emparentaba con el Barcelona, sino también porque demostró que esta campaña tenía todo a su favor para lograr su segundo triplete de la historia. Ganaron la Bundesliga, la Copa de Alemania y ahora la Champions, algo que sólo habían logrado en la temporada 2012-2013. Con seis Orejonas en la vitrina, empató al Liverpool y sólo son superados por las siete que presume el AC Milán y las 13 del Real Madrid.

Eso da seguridad. Había que verlo desde el inicio con un Bayern dueño de la media cancha, donde no permitían que los parisinos avanzaran. Neymar hizo un esfuerzo, hay que reconocerlo. Atrajo marcas, corrió endemoniado, tocó con todo ese genio que no se puede escatimar, pero no parecía a la altura de esos 222 millones de euros. Mbappé, en cambio, parecía anulado por completo. Fuera de sitio e incómodo, no pudo lucir como la promesa de goleo que surgió en el Mundial de Rusia 2018.