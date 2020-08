Socio de 'Billy' Álvarez tramita amparo contra orden de aprehensión

Ciudad de México. Ramsés Dolores Anguiano, socio cercano al ex presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, tramitó un amparo ante un juez federal en ciudad de México, contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia, así como actos privativos de la libertad, sin embargo, el impartidor de justicia aun no la admite ya que le concedió un plazo de cinco días para que precise su demanda y aclare a las autoridades señala como responsables.

El quejoso presentó la demanda de garantías ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México el pasado 11 de agosto, en el cual raclamó como actos violados los artículos constitucionales, 14, 16, 17 y 20.

“Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a las prevenciones contenidas en los numerales del uno al siete, de dejaran de tener como autoridades responsables las allí indicadas y de no desahogar las prevenciones contenidas en los numerales del ocho al once, se tendrá por no presentada la demanda de amparo”, señala el resolutivo del juez.

En junio pasado, la juez novena de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, negó conceder una suspensión provisional a Dolores Anguiano, quien impugnó el bloqueo de 16 cuentas distribuidas en seis bancos y quien dijo pertenecen a la asociación.

En su momento Ramsés Dolores junto con los demás socios de la cooperativa impugnaron el embargo, congelamiento e inmovilización de dichas cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, en mayo pasado, sin embargo, ninguno demostró la titularidad.