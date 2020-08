Cooperativa Cruz Azul anuncia cambio de administración

Ciudad de México. La Cooperativa Cruz Azul anunció oficialmente el cambio de administración y precisó que ahora está a cargo de José Antonio Marín, presidente del Consejo de Administración, y de Víctor Velázquez, titular del Consejo de Vigilancia. Asimismo, se informó que Jaime Ordiales se mantiene al frente de La Máquina.

A través de una videoconferencia, los nuevos dirigentes, junto con el abogado Guillermo Barradas, leyeron este lunes el documento que los acredita legalmente, además precisaron que Ordiales continuará como director deportivo del equipo. Por el momento desconocen si ahí también hay situaciones anómalas, pero dijeron que seguirán trabajando y tratarán de mantener una distancia entre el aspecto legal y el deportivo.

Guillermo Billy Álvarez, quien administraba la cooperativa y sobre quien pesa una orden de aprehensión, también ocupaba la presidencia del equipo y estaba reconocido ante la Federación Mexicana de Futbol; sin embargo, la nueva administración señaló que en los próximos días se someterá a votación la elección de un nuevo dirigente.

Velázquez y Marín resaltaron que ya hubo comunicación con Ordiales. “Separamos los problemas legales con el equipo, dándole nuestra confianza para que sigamos trabajando. Les damos ánimo y un voto de confianza; son nuestro orgullo y queremos consolidar la grandeza del Cruz Azul, como lo merecen nuestros aficionados y socios”, indicó Velázquez.

Por otra parte, Ramsés Dolores Anguiano, socio cercano a Billy Álvarez, tramitó el día 11 del mes en curso, un amparo ante un juez federal en la Ciudad de México contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia. Sin embargo, aún no le fue admitida y se le dio un plazo de cinco días para que aclare a las autoridades que señala como responsables, y “de no desahogar las prevenciones contenidas en los numerales del ocho al once, se tendrá por no presentada la demanda de amparo”, señaló el resolutivo del juez.