Pochettino encabeza lista de candidatos para técnico del Barca

Mauricio Pochettino dijo una vez que prefería volver a su finca en Argentina que dirigir al Barcelona, pero ahora es el principal candidato para ser el próximo entrenador del club catalán, que el viernes cayó por 8-2 ante el Bayern de Múnich.

Quique Setién seguramente será despedido después de que el Barça fue humillado en los cuartos de final de la Liga de Campeones, un resultado que completó una temporada miserable, ya que por primera vez desde 2014 los catalanes no lograron ganar un gran trofeo.

Pochettino, que había sido descartado antes por el Barcelona después de pasar varias temporadas como jugador y entrenador de su rival de la ciudad condal, el Espanyol, encabeza una breve lista de candidatos a suceder a Setien.

Según medios de comunicación, el entrenador holandés Ronald Koeman, el ex jugador Xavi y Thierry Henry también están siendo considerados.

Se ha informado que el Barça se acercó a Pochettino a Koeman y Xavi cuando despidieron a Ernesto Valverde en enero, apenas dos meses después de que el argentino fue despedido por el Tottenham Hotspur.

En ese momento rechazó la oferta, ya que se estaba tomando un descanso después de pasar cinco años intensos revolucionando el Tottenham, al que colocó en los cuatro primeros lugares en cuatro temporadas consecutivas de la Premier League y a una primera final de la Liga de Campeones en 2019.

Pero después de nueve meses sin trabajo, Pochettino podría estar a punto de hacerse cargo del banquillo del Camp Nou, ya que admitió que ha flexibilizado su postura frente al Barcelona.

"No quise faltar al respeto al Barcelona (…) El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará", dijo Pochettino a un medio a principios de este mes.

Pochettino ha admitido que se lleva bien con el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, desde que vivió en la ciudad. Se ha reunido con él para cenar cuando ha vuelto a la ciudad, donde todavía tiene una casa.

Si bien el argentino nunca ha ganado un trofeo como entrenador y es de una escuela de pensamiento diferente a la del futbol por la que el Barca es famoso desde los días de Johan Cruyff, varios factores lo convierten en una sabia elección para dirigir el club.

El entrenador que nutrió a Harry Kane y a otros jóvenes jugadores podría atraer a los aficionados que quieren que el club se interese más por su afamada academia juvenil La Masia, que recientemente ha desarrollado interesantes prospectos como Riqui Puig y Ansu Fati.

También ha fomentado un espíritu de trabajo duro y de presión enérgica, algo de lo que el Barça ha carecido en los últimos años, mientras que los demás equipos punteros de Europa han avanzado hacia un estilo de juego más dinámico.

Si Barca recurre a Pochettino, deberá tener más paciencia que la que ha tenido con otros entrenadores, pero si se le da el tiempo y la libertad, podría revivir una institución que se está desmoronando y reconvertirla en uno de los mejores equipos de Europa.