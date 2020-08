Djokovic confirma su participación en el Abierto de EU

París. Novak Djokovic, número uno de la clasificación ATP, participará en el torneo de Cincinnati, y sobre todo en el US Open, primer Grand Slam del año 2020, anunció este jueves el tenista serbio en su cuenta de Twitter.

"Estoy feliz al confirmar que participaré en #CincyTennis y en el US Open este año", escribió Djoko. "No fue una decisión fácil de tomar, con todos los obstáculos y retos desde todos los costados, pero la idea de reanudar la competición me entusiasma de verdad".

El ATP Tour reinicia por primera vez desde marzo en el Citi Open en Washington -el primero de seis torneos de tenis que incluyen dos eventos Grand Slam y dos Masters 1000 en Nueva York y Roma. Vía Graphic News