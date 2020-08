Lillini alivió la tensión y dio más soltura y libertad a Pumas: Trejo

Miércoles 5 de agosto de 2020. ¡A este plantel de Pumas yo no le movería nada. Que siga así! , exclamó el ex directivo auriazul Mario Trejo, al destacar que el entrenador interino, el argentino Andrés Lillini –quien asumió el timón tras la intempestiva renuncia de Miguel González Míchel– está demostrando que conoce al plantel , luego de sumar ante Atlas su segundo triunfo consecutivo.

No me atrevería a decir que se fue alguien que estaba complicando al grupo, pero hay gente que viene y alivia la tensión, les da un poco más de libertad y los muchachos juegan con más soltura . Trejo alertó: No deben caer en exceso de confianza, pues no han ganado nada y sólo es un buen comienzo .

No obstante, trascendió que el director deportivo, Jesús Ramírez, sigue buscando técnico. El pentapichichi Hugo Sánchez reveló ayer que el directivo lo llamó para ofrecerle el timón, el cual rehusó.

“Chucho tuvo el detalle, le agradezco mucho que haya sido yo el primero que llamó para ver si estaba interesado, pero le expliqué que es un momento difícil por la pandemia, no sabemos cuándo va a venir la dichosa vacuna. Aparte mis hijas quieren cursar la universidad aquí en Madrid. Le dije que regresar a casa siempre me da gusto y que cuenten conmigo en un futuro”, comentó a Espn.

Míchel, ex jugador del Real Madrid renunció a unas horas de que iniciara el certamen, y contra todos los pronósticos el equipo de la UNAM se impuso 3-2 al Querétaro en la fecha inicial, mientras el lunes sumó otros tres puntos al vencer 1-2 a domicilio al Atlas. En ambos juegos Juan Dinenno hizo doblete, por lo que es líder romperredes.