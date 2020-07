No hay proceso de desafiliación contra ‘Billy’ Álvarez, aclara Liga MX

Ciudad de México. Luego de darse a conocer que un juez federal libró una orden de aprehensión en contra del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, por la presunta comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la Liga Mx emitió un comunicado prensa en donde aclaró que por ahora no hay un procedimiento de desafiliación para el también dirigente de La Máquina por dichas acusaciones.

En el documento, el organismo precisó que “de acuerdo con los estatutos y reglamentos que rigen la actuación la Liga Mx, ésta sólo actuará en caso de acreditarse los actos que se le imputen a alguno de sus integrantes” y afirmó que “no hay en este momento un procedimiento de desafiliación al presidente del club Cruz Azul, ni se iniciará hasta que no se presenten los elementos para ello”.

Asimismo, detalló que la investigación realizada por la autoridades federales está dirigida a Álvarez Cuevas “en su calidad de representante legal de la Cooperativa Cruz Azul, y no así hacia el club de futbol Cruz Azul, de acuerdo a lo señalado en varias ocasiones y de manera pública por las propias autoridades responsables del tema”.

Finalmente, el organismo dirigido por Enrique Bonilla reiteró su “disposición para colaborar con las autoridades que se lo requieran”.

En tanto, algunos ex integrantes del conjunto cementero brindaron su apoyo a Guillermo Álvarez, a quien consideraron una persona “honesta”.

El otrora delantero Horacio López Salgado, el segundo mejor goleador en la historia de la escuadra celeste, mencionó: “conmigo siempre fue muy bueno, me apoyó en todo, me brindó trabajo y estoy muy agradecido con él. No creo que sean ciertas las acusaciones, “Billy” ha demostrado ser un hombre de bien”.

Por su parte, Rubén Matturano, ex integrante del cuerpo técnico de La Máquina, expresó: “Todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, una cosa es la orden de aprehensión y otra es la comprobación de los hechos. He sido muy afortunado por haber trabajado con la familia Álvarez y puedo decir que meto las manos al fuego por “Billy”, ojalá todo se aclare cuanto antes”.