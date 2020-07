Con 22 equipos, la NBA vuelve en otra realidad

Lake Buena vista, Florida. Partidos cancelados. Instalaciones cerradas. Ochos equipos cuyas temporadas acabaron bruscamente, sin pena ni gloria. Tanto el draft como la agencia libre se han demorado. Algunos jugadores dieron positivo por el coronavirus. Otros salieron a las calles y añadieron sus voces para exigir justicia e igualdad en el debate nacional sobre el racismo y la brutalidad policial.

El mundo ha cambiado mucho desde que la NBA puso alto a su campaña el 11 de marzo.

Para 22 franquicias, sin embargo, hay un objetivo que sigue intacto.

La NBA, al final, regresa de manera oficial.

Su reanudación se hará realidad con una doble cartelera dentro de una burbuja en Walt Disney World la noche del jueves, cuando Nueva Orleáns enfrente a Utah previo a un duelo entre los Lakers y Clippers, los dos equipos de Los Ángeles que ostentan las mejores marcas en la Conferencia Oeste.

No se permitirá el ingreso de aficionados, algo dispuesto por los protocolos sanitarios elaborados en respuesta a la pandemia de coronavirus. Los jugadores ni siquiera podrán ducharse en la arena tras los partidos.

Pero luego de 20 semanas de espera, con toda clase de dudas y temores, la temporada 2019-20 de la NBA se reactiva en busca de coronar un campeón en octubre.

“La vida ya no es la misma con la pandemia, eso hay que aceptarlo", dijo Kawhi Leonard, el alero de los Clippers y el MVP de la última serie final de la NBA. “Todos están felices de que se corone un campeón este año. Y si ese es el campeón de 2020, entonces vamos a aceptarlo. Así es como yo lo considero. Así son las cosas. Nos toca salir a competir y completar esto”.

