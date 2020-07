Cancela Fórmula Uno GP de México, Brasil, Canadá y Texas por pandemia

Londres. La Fórmula Uno eliminó este viernes las cuatro carreras de esta temporada que iban a correrse en el continente americano debido a la pandemia de Covid-19, mientras que sumó tres pruebas en Europa.

Si bien se cancelaron los grandes premios de Canadá, Texas, México y Brasil, la F-1 dijo en un comunicado que decidió organizar carreras en los circuitos de Imola, Nürburgring y Portimao, en Portugal, que albergará una prueba por primera vez en la historia.

"Debido a la naturaleza de la actual pandemia de Covid-19, las restricciones locales y la importancia de mantener seguras a las comunidades y a nuestros colegas, esta temporada no será posible competir en Brasil, Estados Unidos, México y Canadá", dijo la F-1.

Con esta medida, las cancelaciones del calendario original 2020 suman 11. Las otras víctimas habían sido Australia, Francia, Mónaco, Países Bajos, Azerbaiyán, Singapur y Japón.

Our weekends plans sorted through to November 🗓#F1 pic.twitter.com/AvHYd3UhCc