Balance de la jornada / Los contagios no detienen al Guardianes 2020

En medio de una pandemia cuya gráfica parece no hallar la ansiada línea de declive, este jueves de forma temeraria arrancará el torneo Guardianes 2020, sazonado con la incertidumbre de un Necaxa que a horas de su debut recibiendo a Tigres estaría afectado por un brote de Covid-19, así como de ingredientes que le darán un sello singular.

La memoria es frágil y pronto la indignación generalizada trocó en conformismo. La eliminación del descenso es la principal variable de la nueva realidad en la Liga Mx, pero a estas alturas la afrenta parece haber quedado extraviada detrás de la ruidosa cortinilla de la final Cruz Azul-Chivas. Es decir, un torneíto intrascendente sofocó el enojo y disimuló la antideportiva maniobra, coronada con la grotesca instalación de un repechaje que abarata todavía más el trofeo.

Pero es lo que hay y a muchos les urge levantar el telón, aunque ahora el escenario parezca un circo de predio baldío. No hubo (aún) refuerzos sonoros; al contrario, los equipos se deshicieron de algunas figuras porque ganaban demasiado y éstos, sin el techo de una asociación, pero con contrato vigente, del disgusto hasta se lesionan, como Renato Ibarra, inconforme por su pase al Atlas. Las mañas se propalan igual que el coronavirus, fluyen en doble sentido, van y vienen.

El minitorneo tuvo bondades para las televisoras, sin embargo, también dejó chipotes y raspones. América, Toluca y Pumas comenzarán con la afición (que de las tribunas saltó a las redes sociales) en contra. Miguel Piojo Herrera pasó de bienamado a malquerido por no haber vencido a los acérrimos rivales: UNAM, Cruz Azul y Chivas, y por recibir ocho goles en dos partidos. José Manuel Chepo de la Torre, en tanto, unificó criterios: todos en contra de su estadía en el timón rojo.

Francisco Palencia, técnico del Mazatlán, salió del torneíto con más dudas que certezas, y de pilón tres contagiados. Se espera que con un poco de trabajo y los revitalizantes acordes de la tambora ocurra el milagro. La fiesta está lista; el equipo, quién sabe. Los auriazules exhibieron a un plantel desmotivado, lánguido, en sintonía con su pobreza extrema, incluso van al ruedo huérfanos del maternal cántico: “cómo no te voy a quereeeer…”

Algunos entrenadores lucieron más prestos a engancharse en altercados que para usar el cubrebocas. Reprobaron en conducta. Quedan importantes interrogantes en el rubro sanitario, porque una cosa es tener uno o dos contagiados por equipo, como le ocurrió a Mazatlán y a Tigres, pero ¿qué pasará si se presentan brotes múltiples como los hubo en Santos, Cruz Azul y al parecer en Rayos?, ¿quedará la ruta sembrada de partidos pendientes?

Un poco más de margen tendrá la llamada Liga de Expansión, que iniciará el 14 de agosto. Quizás esa sería la fecha ideal para el arranque de ambos torneos, dando mayor margen al declive del virus, pero la industria futbolera ya no soporta más tiempo sin ingresos. La prisa causa tropiezos: habían anunciado 18 equipos en el circuito que remplaza al de ascenso, sin embargo, alcanzó para sólo 16 participantes.

En la Expansión no cupieron planes para el futuro, tendrá ocho jugadores mayores de 23 años y extranjeros. Nadie piensa en el Tri más allá de Qatar. No será certamen de desarrollo para jóvenes promesas, sino más de lo mismo. Un bodrio. Que los atlantistas no esperen mucho, el equipo no tiene pies ni cabeza. Venados, Leones Negros y Correcaminos siguen con su lucha en tribunales.

El lesionado Javier Chicharito Hernández se sumó a las críticas contra la Liga Mx, no obstante, el delantero tapatío no logra brillar en el Galaxy que sin él fue vapuleado (6-2) por Los Ángeles FC, equipo donde tampoco –por decisión propia– estuvo Carlos Vela. Los mexicanos sencillamente no figuran en el MLS is Back, donde el uruguayo Carlos Rossi se llevó los reflectores.

Jesús Tecatito Corona es otra vez flamante campeón de la Liga portuguesa. El volante cumplió un brillante certamen que le hizo merecer la nominación de jugador más valioso. No cesa la lluvia de elogios sobre Raúl Jiménez, mencionado como prospecto en varios clubes. Néstor Araujo celebra la permanencia en España, mientras el Leganés, de Javier Vasco Aguirre, no logró el milagro; sin refuerzos y tras la venta de Youssef En-Nasyri era complicado.

