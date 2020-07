Ayuda de FIFA se usó para atenuar crisis por coronavirus: De Luisa

Ciudad de México. Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol, precisó que la ayuda que envió la FIFA a cada uno de los 211 asociados, por un monto de 1.5 millones de dólares, se destinó en su totalidad para atenuar los efectos económicos que ha causado la pandemia del Covid-19, y subrayó que un porcentaje “debe ir forzosamente al futbol femenil”.

En cuanto al torneo Guardianes 2020, De Luisa admitió que por ahora no se contemplan sanciones para quienes no se apeguen al protocolo sanitario, no obstante, se vigilará que se cumpla de la mejor forma posible. A su vez, Arturo Brizio, titular de la Comisión de Arbitraje anunció modificaciones al reglamento arbitral dictaminadas desde Zurich “para darle vivacidad” al juego.

En conferencia virtual donde se confirmó el partido amistoso en Holanda para el 7 de octubre, el titular de la FMF señaló que el órgano internacional rector del balompié ofreció aparte créditos por 5 millones de dólares, sin embargo, “este dinero sí hay que regresarlo” por lo que difícilmente lo usarán dada la inestabilidad del peso, explicó.