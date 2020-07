Vettel presiona a Racing Point para 2021

Ciudad de México. El piloto alemán, Sebastian Vettel, que actualmente milita para Ferrari y que no ha conseguido firmar su continuidad en la escudería, busca un asiento en la máxima categoría para el campeonato 2021.

A partir de información oficial antes del Gran Premio de Estiria celebrado el fin de semana pasado, se mencionaba que las escuderías Racing Point y Red Bull, habían manifestado abiertamente el cierre posibilidades para el teutón de integrarse a cualquiera de estos equipos, dados los compromisos que ya habían establecido con sus actuales alineaciones.

“No esperábamos que estuviera en el mercado este año y nuestro compromiso va hacia nuestros pilotos actuales, pensamos que tenemos un excelente dúo con Max (Verstappen) y Alex (Albon), y que tenemos gran potencial para el futuro", dijo Chistian Horner, director de Red Bull Racing Team, escudería para la cual, el teutón se convirtió en tetracampeón.

Por su parte, Otmar Szafnauer, director de equipo de Racing Point comentó en conferencia de prensa, que ya tenían compromisos de largo plazo con sus pilotos, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y Lace Stroll, hijo del accionista mayoritario del equipo, todo esto antes del fin de semana pasado, aunque se dice que su discurso ha cambiado.

A pesar de que Vettel, de 33 años, dijo no sentirse presionado por un asiento en la máxima categoría, incluso contempla un año sabático o definitivamente la retirada, comenta: “Tengo la creencia de que si estás preparado para cerrar la puerta, entonces debes de estar listo para hacerlo y no esperar que se vuelva a abrir”, aseguró Vettel. “Necesitas estar seguro de la decisión que tomaste, es por eso que no me estoy apresurando a nada. Las próximas semanas y meses quizá haya más claridad”.

Sin embargo, la realidad señala lo contrario; ahora que está confirmada la llegada del español Fernando Alonso a Renault, tras el pase de Daniel Ricciardo a McLaren, las opciones de Vettel se reducen prácticamente a dos vías, la de Haas, donde han manifestado abiertamente que a pesar de contar con Romain Grosjean y Kevin Magnussen, no descartan puertas abiertas en caso de que Vettel estuviera interesado en incorporarse al equipo estadunidense; aunque debido al bajo rendimiento de la escudería, es difícil que por el momento voltee a verlos como una probable alternativa.

Por otro lado, se baraja de manera importante a través del rumor más fuerte, que se estudia la posibilidad de una formal negociación entre el piloto y Racing Point, que a partir del siguiente campeonato, será Aston Martin.

Vettel busca a este equipo especialmente por el alza en el rendimiento de los “Mercedes Rosas”, como han sido señalados y que les han merecido críticas y protestas derivado de esto y su similitud aerodinámica en el actual RP20 con el diseño del año pasado al del equipo titular de su motorista Mercedes Benz, las flechas plateadas ahora elegantemente vestidas de negro en apoyo a la lucha contra el racismo.

Aunque no se han escuchado declaraciones oficiales por parte del piloto que se despide del Cavallino Rampante, se sabe que a través de la prensa alemana busca presionar en este panorama, mismo que tiene vigencia hasta el 31 de julio en caso de que su nuevo asiento, fuera el de ‘Checo’ Pérez por las cláusulas de rescisión de contrato del mexicano.

Esto dejaría a Checo con una fuerte suma en la billetera por la indemnización correspondiente, pero le mantendría en el lamentable panorama de incertidumbre al que se ha enfrentado a lo largo de su carrera como piloto en la máxima categoría, cuando finalmente y por vez primera en su trayecto, se encontraba ante un “escenario estable” por un contrato multianual, que por lo visto se ve amenazado dadas las circunstancias. Se espera que durante los próximos días se defina la situación.