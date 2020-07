Juego de apertura de Qatar-2022 será en Jor el 21 de noviembre

Doha. El partido de inauguración del Mundial de futbol 2022, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, se celebrará en el Al Bayt Stadium de Jor, anunció la FIFA este miércoles en un comunicado.

Este estadio de 60 mil plazas recibirá el lunes 21 de noviembre a las 13:00 locales (10:00 GMT) el primero de los 64 partidos de la primera edición del Mundial que se disputará entre noviembre y diciembre.

La FIFA desveló el programa oficial de la competición, con cuatro partidos de la fase de grupos por día y la final programada el 18 de diciembre, día de la fiesta nacional de Qatar, a las 18:00 locales (15:00 GMT), ante 80 mil espectadores en el Lusail Stadium.

Los partidos de la fase de grupos se disputarán a las 13:00 (10:00 GMT), 16:00 (13:00 GMT), 19:00 (16:00 GMT) y 22:00 (19:0 GMT), mientras que los duelos de eliminación directa serán a las 18:00 (15:00 GMT) y a las 22:00 (19:00 GMT).

El cuadro final se conocerá en marzo de 2022, cuando terminen todas las fases de clasificación.

