Tottenham derrota 2-1 al Arsenal en fecha 35 de la Premier League

Londres. Son Heung-min anotó el gol del empate y asistió a Toby Alderweireld para el tanto con el que Tottenham le dio la vuelta al marcador al vencer el domingo 2-1 a Arsenal y reflotar las esperanzas de clasificarse a las copas europeas por parte del equipo de José Mourinho.

En el primer derbi del norte de Londres de la Liga Premier en el nuevo estadio de Tottenham, Alexandre Lacazette puso en ventaja a Arsenal con un remate combeado al ángulo superior a los 16 minutos.

Pero una mala entrega de Sead Kolašinac permitió que Tottenham nivelara apenas tres minutos después. Son recuperó el balón y, casi sin ángulo, pudo elevarlo por encima del arquero argentino Emiliano Martínez.

Son, quien se quedó en la banca en el empate 0-0 de visita a Bournemouth el jueves, se encargó de ejecutar el tiro de esquina que Alderweireld cabeceó para batir a Martínez a los 81.

Son fue sustituido en los descuentos. Pero no habían aficionados para aplaudir al astro surcoreano, ya que no se permite su ingreso a los estadios por la pandemia de coronavirus.

Tottenham desplazó a Arsenal para situarse octavo en la tabla. Clasificarse a la Liga Premier es el nuevo objetivo para un equipo que alcanzó la final de la Liga de Campeones la pasada temporada.

Mourinho tomó las riendas del club en noviembre tras el despido de Mauricio Pochettino.

“Me encantaría estar en la Liga Europa", dijo Mourinho. “No es una competición que me enamora, no es una competición que me fascina mucho, pero cuando no se puede jugar la Liga de Campeones, se juega en la Liga Europa”.

“En mi carrera, he estado dos veces en la Liga Europa y la gané dos veces", añadió el timonel portugués. “No estaría mal una tercera. Hay que pelear hasta el final para conseguir el boleto para la Liga Europa”.

-Raúl Jiménez llega a 25 goles-

El delantero mexicano Raúl Jiménez abrió el marcador con un gol de penal y Wolverhampton despachó 3-0 a un desabrido Everton para mantener con vida sus tenues esperanzas de acceder a la próxima Champions.

Los Wolves se recuperaron tras derrotas sucesivas ante Arsenal y Sheffield United — dos equipos situados directamente detrás de ellos — y ahora se ubican tres unidades por debajo del quinto Manchester United.

De menos a más en su estadio Molineux, los Wolves se adelantaron al fil del descanso con el penal cobrado por Jiménez. El mexicano firmó su gol 25 de la temporada tras la falta de Lucas Digné sobre Daniel Podence.

Los de casa aumentaron la diferencias apenas 46 segundos después de la reanudación con un cabezazo de Leander Dendoncker.

Diogo Jota puso el 3-0 a 16 minutos del final.

Everton marcha 11mo en la Premier y con escasas opciones de conseguir una de las plazas para las copas europeas.

-Bournemouth revive-

Al compás de dos goles de Dominic Solanke, Bournemouth dio cuenta 4-1 de Leicester. Remando contra el descenso, Bournemouth sometió a un rival con aspiraciones de jugar en la próxima Liga de Campeones y que acabó con 10 hombres.

Solanke anotó sus primeros goles desde que llegó procedente de Liverpool en enero de 2019. El delantero había encadenado 38 partidos seguidos sin marcar.

Bournemouth volteó el partido a su favor durante un lapso de dos minutos en el que Leicester quedó en inferioridad numérica.

Junior Stanislas empató al cobrar un penal a los 66, luego que Callum Wilson fue derribado por Wilfred Ndidi tras un desprolijo despeje del arquero Kasper Schmeichel.

Solanke procedió a adelantar al local y el zaguero de Leicester Caglar Soyuncu fue expulsado con roja directa al propinarle una patada a Wilson cuando éste buscaba recuperar un balón.

Bournemouth aumentó a los 83 cuando el remate de Stanislas se desvió en Jonny Evans para un autogol. Solanke añadió el cuarto a los 87.

La victoria dejó a Bournemouth de la salvación, quedándole tres partidos por disputar.

Leicester complicó sus pretensiones de Champions. Los campeones de la Premier en 2016 marchan cuartos tras su séptima salida seguida sin ganar, abriéndole la puerta al Manchester United de desplazarles cuando el lunes reciban a Southampton.

-Aston Villa no renuncia-

Con un doblete de Trezeguet, Aston Villa sumó tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso al vencer 2-0 a Crystal Palace. El atacante egipcio anotó a los 45 y 59 minutos.

Penúltimo en la tabla, el Villa logró su primera victoria 11 partidos de la Premier, a cuatro puntos de la salvación.

La racha de cinco derrotas seguidas del Palace en la Premier es la peor de su técnico Roy Hodgson en la competición. Pero el club del sur de Londres está a salvo, con un colchón de 12 puntos sobre la zona de descenso.