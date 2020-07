Mexicana Seomara Sainz buscará trascender en liga italiana de voleibol

La mexicana Seomara Sainz firmó con el Barricalla Centro Universitario Sportivo Torino Volley para jugar en la Lega Pallavolo Femminile A2 de Italia, durante la temporada 2020-2021. Su contrato, entre otras cosas, incluye la posibilidad de estudiar una maestría en dicha institución.

Lizbeth Seomara Sainz Leal, jugadora de las Aztecas de la UDLAP por cinco años y recientemente graduada de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, cumplió una gran era vistiendo la camiseta de la Universidad de las Américas-Puebla, retirándose con un campeonato nacional de voleibol. El equipo al que llega es conocido como Rosa Cussina, que ahora busca quedar campeón para tener la posibilidad de ascender a la Serie A1.

Seomara Sain previamente militó en el SC Potsdam de Alemania durante 2014-2015, por lo tanto, llegar a Italia no le genera presión, sino todo lo contrario. “Voy emocionada, centrada, segura de lo que quiero. Tengo expectativas altas para mí, estoy emocionada, creo que puedo hacer un gran papel y puedo empezar mi carrera profesional”, comentó la egresada de la UDLAP.

Sainz firmó para estar una temporada bajo las órdenes del coach Mauro Chiappafreddo, con la amplitud de estudiar una maestría, que podría ser en Administración de Empresas. La temporada inicia a finales de agosto y principios de septiembre. Actualmente entrena en su ciudad natal, Tepic, Nayarit.“Estoy agradecida con todos, la UDLAP sabe del trabajo del coach Chicoy, gracias a eso me he mantenido en forma, he podido llegar a los torneos internacionales con preparación”, expresó.

Cabe recordar que con la Tribu Verde Sainz disputó 85 partidos de liga entre la Conadeip y el CUTT; ganó varios premios y tuvo diferentes lapsos con la selección mexicana. Ingresó en 2015, pero cumplió una regla que la condicionaba a aguardar sin actividad por un año por ser profesional. En 2016 fue la mejor anotadora de la selección nacional en el Grand Prix de voleibol de sala de Argelia y Colombia; además fue subcampeona con las aztecas en la Universiada Nacional.

El 2017 fue el año más prolífico, primero por ser capitana, después por el campeonato en la Universiada Nacional, así como de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip) y miembro del cuadro ideal. Con el conjunto tricolor, fue llamada a la fase inicial del FIVB World Grand Prix, donde fue la mejor jugadora con 48 puntos, 37 remates y 6 bloqueos.

Para 2018 repitió el cetro con las Aztecas en la Conadeip, nuevamente estuvo en el cuadro ideal de la liga y recibió la distinción como la Jugadora Más Valiosa. En 2019, tuvo una estupenda actuación con la selección nacional durante el torneo de clasificación olímpico intercontinental. En 2020 se coronó en la Espartaqueada, también en el Campeonato Universitario Telmex Telcel, denominada líder generadora de puntos con 418 y estuvo en el clasificatorio NORCECA de voleibol con el combinado tricolor.