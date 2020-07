Lupita González anuncia demanda contra Conade

Ciudad de México. La subcampeona olímpica Guadalupe González anunció que no se retira y emprenderá demandas legales contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), al recomendarle a los primeros abogados que llevaron un mal proceso en su defensa y le originó una suspensión de cuatro años por dopaje al consumir carne contaminada.

“En mi caso más que una ayuda se empeoró la situación. Mi única verdad es que no me dopé, (fue) una mala recomendación de abogados. Las personas que me conocen saben que jamás habría hecho algo parecido (consumir sustancias prohibidas), porque nunca me he negado a un control.

“Soy una atleta limpia, mi error fue contratar a esos abogados (Luis Fernando Jiménez) y haber confiado en una institución”, dijo la marchista en una videoconferencia en la que se negó a mencionar a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara; el subdirector de esa dependencia, Sergio Monroy; el doctor Juan Manuel Herrera y el metodólogo Daniel Moncayo, como las personas que le recomendaron contratar los servicios del bufete jurídico.

Entre sollozos, la promesa de que continuará entrenando para la justa olímpica de París 2024, luego de recibir un día antes la notificación de su castigo por cuatro años y aceptar dar por terminado este proceso, la mexiquense, externó:

“No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender del presente para que ningún otro atleta pase lo que yo viví”, de lo que transitó desde noviembre de 2018 cuando le hicieron el control antidopaje y salió positivo con el esteroide anabólico Trembolona. En mayo de 2019 recibió la sanción de cuatro años por la Unidad de Integridad de Atletismo de la World Athletics.

“Un día antes de que me hicieran el examen comí tacos”, recordó Lupita lo sucedido hace dos años. Agradeció a su familia, la Secretaría de Marina, a los abogados colombianos Andrés Charria y Víctor Delgado que llevaron su caso en la segunda defensa de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por una reducción de dos años, que no prosperó.