Atropellan a ciclista Nairo Quintana durante entrenamiento

Bogotá. El ciclista Nairo Quintana, del Arkea-Samsic, fue atropellado por un automóvil este viernes mientras se entrenaba en una carretera de Colombia y será evaluado por un médico para "descartar lesiones serias".

"Esta mañana me ha atropellado un carro (...) no tuve cómo verlo, iba por la línea blanca, y me atropelló", señaló el laureado pedalista colombiano en un video publicado en Twitter.

El "escarabajo", campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, dijo sentirse "bien", aunque se golpeó la rodilla derecha, el muslo izquierdo y el codo izquierdo.

La Federación Colombiana de Ciclismo explicó los pormenores del accidente en un comunicado y aseguró que "en las próximas horas Nairo será evaluado por su médico personal para descartar lesiones serias".

En una carretera del municipio de Motavita, del departamento de Boyacá (centro), donde se entrenaban Nairo Quintana y su hermano Dayer, "un vehículo apareció (...) sobrepasó el carro acompañante, luego de esta maniobra se cerró sobre el carril en el que rodaban los ciclistas, golpeando a Nairo quien cayó al suelo", detalló la federación.

"El vehículo implicado en el accidente intentó escapar de la escena, pero el carro acompañante emprendió la persecución" y evitó su huida, agregó.

"Gracias a todos por sus mensajes de aliento y apoyo. Me encuentro bien", escribió Quintana en Twitter.

Esperanza en el Tour

El pedalista cafetero de 30 años dejó el equipo Movistar y ha tenido un comienzo esperanzador de temporada en su estreno con el francés Arkea-Samsic.

Ganó la última etapa de la París-Niza, en la que el alemán Maximilian Schachmann (Bora) conquistó el título.

Quintana, ganador en febrero en la Provenza y en el Tour de los Alpes Marítimos, regresa al club de los aspirantes al maillot amarillo, cuatro años después de haber subido por tercera vez al podio (2º en 2013 y 2015, 3º en 2016).

Emmanuel Hubert le fichó al final de la pasada temporada para el Arkea-Samsic y lo describió como un corredor aplicado y profesional en su enfoque.

En la formación bretona, Quintana cuenta con su hermano pequeño Dayer y otro colombiano, también ex Movistar, Winner Anacona.

El pelotón abre un paréntesis sin competición hasta que se aclare la situación con la pandemia mundial de coronavirus.

Mientras tanto, el ciclista se prepara en las montañas de los Andes de Colombia, en el departamento de Boyacá, donde nació.