‘Manos de Piedra’ gana pelea contra el Covid-19

Panamá. El ex campeón mundial de boxeo Roberto Manos de Piedra Durán salió el jueves del hospital tras ganar una "pelea de campeonato mundial" y superar el coronavirus, una semana después de haber dado positivo por Covid-19.

"Hoy, con el favor de Dios, regresé a casa después de batallar contra el virus Covid-19. Fue una pelea de campeonato mundial que pude ganar en equipo con el apoyo, cariño y dedicación de un cuerpo médico, que no solamente cuidó de mi persona, sino de todos los pacientes, que cómo yo, peleábamos en el hospital contra este virus", publicó el ex boxeador panameño en su cuenta de Instagram.

"No me cansaré de darles las gracias a todos los doctores y enfermeros/as que día a día dan lo mejor de si, sin importar el riesgo que toman. Yo seré un ex Campeón Mundial, pero ustedes son los verdaderos CAMPEONES DE LA VIDA", agregó.

El ex boxeador panameño de 69 años, también conocido como El Cholo, se retiró en el 2001 y es considerado el mejor peso ligero de la historia tras conquistar títulos en cuatro categorías distintas. Además, registró 103 victorias -70 nocauts- y 16 derrotas.

"Gracias por poner todo el empeño de prácticamente salvar mi vida, no solo para bien de mi familia, sino para el mundo entero", dijo un emocionado Durán en un video donde aparece en sila de ruedas y con cubrebocas rodeado de médicos y enfermeros que aplaudían y ondeabana banderas de Panamá.