Destacan equipos femeniles de la UDLAP

Los Aztecas, equipos de voleibol en la rama femenil y varonil del Campeonato Universitario Telmex Telcel 2019-2020de la Universidad de las Américas- Puebla. fueron declarados este viernes campeones; mientras que la Tribu Verde de soccer femenil fue ratificada como primer lugar de la tabla general del CUTT, siendo la tercera ocasión consecutiva en que lo logra.



Así quedaron resueltos los campeonatos en el CUTT en lo que se refiere al tema de voleibol, pues este jueves los registros oficiales de la organización mostraron que los Aztecas UDLAP se quedaron con los trofeos de monarcas absolutos. Esto luego de que en 22 jornadas el equipo femenil solo tropezará una ocasión por 21 victorias obtenidas; por su parte la escuadra varonil quedó con racha de 19 partidos ganados por 3 derrotas. Estadísticas que mantenían al conjunto verde con buenos ánimos de encarar el Final Four en búsqueda de los títulos que ahora tienen concedidos. “Estamos muy contentos por el resultado y por la decisión de las autoridades del CUTT, pues se jugaron todos los partidos y solo faltaron los 3 del final, pero eso no demerita el trabajo realizado, aunque hubiéramos querido terminar según lo planificado”, expresó el coach Alfredo Chicoy.

Por las mismas instancias, el equipo de soccer femenil fue declarado primer lugar de la tabla general, gracias a su condición de invictas durante 10 fechas, en donde consiguió los 30 puntos posibles, 25 goles a favor por 5 en contra y ya se frotaban las manos para viajar a la sultana del norte a ratificar su doble título.

“Estábamos muy confiados y entusiasmados de lograr algo inédito buscando el campeonato, desafortunadamente por la pandemia no se pudo. Terminamos la competencia en primer lugar y para nosotros lo consideramos como un tricampeonato, porque fuimos el líder de principio a fin de la competencia”, expresó el director técnico de la Ola Verde, Sabino Pinheiro.

Ahora, resta esperar a que se tomé una decisión para saber la fecha de regreso hacia la nueva temporada, pero todo dependerá de las condiciones de salud en el país. Mientras tanto el voleibol, soccer y las disciplinas en la UDLAP se mantienen activas, gracias a las video-llamadas de entrenamiento que mantienen los coaches. “Fundamentalmente en la mantención de los niveles físicos, aunque de igual manera realizamos trabajos sencillos con el manejo del balón”, señaló en lo particular el entrenador Chicoy.

De igual manera, el coach Chicoy y el estratega Pinheiro adelantaron que, pese a la distancia, su trabajo se mantiene en pleno buscando al mejor talento para reforzar sus equipos. En el caso del voleibol femenil se espera a una jugadora en la posición de banda, en varonil dos jugadores, un central y un universal. Mientras que en soccer femenil se aguarda por una portera, una delantera, una media de contención, una que juegue por los costados y dos defensas centrales; en soccer varonil por un portero, un defensa central, un contención, un carrilero y dos delanteros.