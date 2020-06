Jugadores afrodescendientes de la MLS crean coalición contra el racismo

Nueva York. Más de 70 jugadores negros de la MLS anunciaron el viernes que han formado una coalición para combatir las desigualdades raciales en el mundo del fútbol y en su propia liga.

"Habrá un cambio", tuitearon al unísono varios futbolistas junto con la declaración de creación del grupo.

El anuncio se produjo en las primeras horas del llamado "Juneteenth", el día en que Estados Unidos conmemora el fin de la esclavitud, y se enmarca en la ola de indignación contra el racismo y la brutalidad policial contra los afroamericanos a raíz del crimen de George Floyd.

@BPCMLS is about giving BLACK PLAYERS in MLS a VOICE and making SYSTEMIC CHANGE both in & outside of our league.https://t.co/wO79U8iKST#MLSisBLACK pic.twitter.com/t2oaHtzfjD