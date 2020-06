F-1 cancela carreras de Azerbaiyán, Singapur y Japón

Londres. Azerbaiyán, Singapur y Japón se sumaron este viernes a la lista de grandes premios de la Fórmula Uno cancelados por la pandemia del Covid-19, pero los organizadores dijeron que siguen aspirando a realizar una temporada reducida de entre 15 y 18 carreras.

Hasta la fecha ya habían sido canceladas cuatro carreras, incluido el icónico Gran Premio de Mónaco en mayo, y se había elaborado un calendario provisional acortado en Europa que comenzaría el 5 de julio en Austria sin espectadores.

"Ante los continuos desafíos presentados por el Covid-19, decidimos junto a los promotores en Azerbaiyán, Singapur y Japón cancelar sus carreras para la temporada 2020", dijo la Fórmula Uno en un comunicado.

El anuncio, que era bastante esperado, deja un enorme hueco en la parte larga de la temporada y pone en duda el calendario después de que se dispute Monza el 6 de septiembre.

The F1 calendar beyond the first eight races is still taking shape - and circuits not originally on the 2020 calendar could end up hosting races#F1 pic.twitter.com/OrV6WXbJFZ