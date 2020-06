Investigación a Cruz Azul por lavado no persigue a nadie: UIF

Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo aseveró que en el caso de las operaciones de lavado de dinero realizadas por algunos directivos del equipo de fútbol Cruz Azul, no hay ninguna persecución en contra de alguna persona en particular, se presentó la denuncia y los involucrados tienen el derecho a presentar las pruebas a su favor.

Entrevistado al término de una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera para revisar los avances en diversos ámbitos, fue cuestionado sobre la situación que guardan las investigaciones en torno al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sobre lo cual mencionó que se han entregado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, ámbito en el cual deberá continuar con las indagatorias.

Por lo que hace a las instancias judiciales estadunidenses, se ha entregado toda la información a los fiscales del estado de Nueva York, donde seguirá el curso del juicio que se le sigue.

Al abundar en torno al caso del Cruz Azul, Nieto Castillo mencionó que la UIF congeló las cuentas de tres directivos quienes han solicitado garantía de audiencia para comparecer en el ámbito administrativo. “Estamos planteando que deben comprobar por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachada.

-¿Billy, Álvarez dice que no tiene nada que esconder?

-No hay un tema de persecución contra nadie, en términos de un Estado constitucional de derecho tiene evidentemente el derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo pero la parte más importante para nosotros es generar acciones de combate a lavado de dinero incluyendo evidentemente el fútbol dado de que el grupo de acción financiera internacional ha planteado que es de los espacios de mayor riesgo en el ámbito deportivo en los temas de lavado de dinero relacionados con fútbol.

Finalmente, mencionó que en el caso del gobierno de Morelos, no existen indicios que den origen a una investigación al gobernador, Cuauhtémoc Blanco. “Se han presentado dos denuncias pero ya se está en el ámbito de la Fiscalía General de la República yo preferiría no hacer comentarios para no entrar en una polémica sobre la violación o no del principio de presunción de inocencia”.