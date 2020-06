Las pérdidas de la cancelación del Clausura 2020

Con la pandemia todos perdemos. Ese podría ser el resumen y el eslogan a promocionar más acertado por el mundo del deporte en México en general y el del fútbol como uno de los deportes reyes en particular. El parón y la cancelación oficial del torneo Clausura 2020 ha echado por tierra la competición y ha dejado un desierto económico por delante que va a ser difícil de afrontar. Un informe del medio El Mister lo ha reflejado y le ha puesto cifras a “El costo del coronavirus”, como bien ha indicado en el título. Un total de 3.943 millones de pesos en pérdidas. Tremendo.

Por las siete jornadas que restaban de temporada regular, los datos estiman que se perdieron más de 1.500 millones. En todo esto influyen la venta de boletos, lo que los hinchas consumen dentro de cada estadio, los espacios publicitarios y, quizá lo más grave, las pérdidas de los contratos de derechos televisivos. Tan solo en esta fase entre Televisa y TV Azteca reunían más de 25 enfrentamientos que ya estaban programados. Aunque el último encuentro se disputó un 16 de marzo, los acuerdos con las televisiones se realizan de forma semestral. Todo ello sin contar lo que se dejó en la liguilla.

Por los cuartos de final y las semifinales se perdieron unos 569 millones y por la final unos 361. Aquí también se incluye el beneficio para las ciudades que fueran a albergarla, al margen de los premios que pudiera entregar la organización por la clasificación final de cada escuadra. Pérdidas económicas que sin más remedio repercuten al personal. La reducción que se espera generará pérdidas de empleos y reducción de salarios. Contratos con jugadores que cobran en la liga hasta más de 4 millones de pesos por año se complican, caso de Gignac con Tigres o Guillermo Ochoa con América, encabezando la lista de mejores pagados.

Pero no solo los clubes entran en la ecuación de pérdidas del Clausura, también las empresas que están detrás de ellos, los patrocinadores. Si algo le faltaba a la liga para tratar de crecer y ganar presencia internacional eran fuertes inversiones. Ahora las marcas también irán con el freno de mano. ¿Las más perjudicadas? Bebidas como Coca-Cola patrocinan a 12 de los 19 equipos de Liga MX, seguido de Corona que también es muy repetida en la lista de promotores. Marcas de autos como Mercedes-Benz y por supuesto las cadenas de televisión que tienen acuerdos propios por equipo.

A otro nivel están las entidades bancarias y financieras, con presencia en 8 equipos de los existentes. Banco Azteca destaca como sponsor de tres, pero existen otros como BBVA, Banco Multiva o Banco Afirme. E incluso por encima se encuentran los patrocinios de parte de la industria del juego, con una docena de clubes implicados. El más importante y reconocido es Caliente, siendo imagen principal de las remeras de Guadalajara, Morelia y Tijuana para esta campaña. Sin embargo, el sector es muy numeroso en México y con su crecimiento se ha ido haciendo hueco de a poco en el fútbol como gran escaparate. Winpot Casino, por ejemplo, aparece en el jersey de Veracruz.

Más problemas en medio de una tempestad

Si antes de la llegada del covid el fútbol mexicano andaba revuelto, ahora la situación se ha agravado mucho más. Por un lado están un conjunto de equipos que han presentado un recurso de apelación ante el TAS por la decisión de la FMF de deshacerse del Ascenso MX y crear una liga de desarrollo en la que no se admiten descensos ni ascensos de categoría. Algunos clubes intentan adquirir una plaza en la máxima categoría, pero asegurar que les quieren cerrar las puertas. Cuentan con importantes apoyos y prometen ser un dolor de cabeza para la Federación hasta el último momento.

No será el único, ya que la recién creada Liga de Balompié Mexicano amenaza con realizar una competencia fuerte al órgano federativo. Esta liga es una alternativa que ya cuenta con 7 equipos confirmados y otra veintena que está en negociaciones para poder ingresar, aunque es cierto que todavía se podría considerar un proyecto piloto al que le faltan pasos por dar. Ni calendario encontramos aún.

Así será el Sistema de Competencia para la Temporada Inaugural 20/21 de la Liga de Balompié Mexicano #HagamosQueSuceda #TuNuevaLiga pic.twitter.com/fKXR27HN5K — Liga de Balompié Mexicano (@SomosBalompie) February 17, 2020

Y, por supuesto, a esto se une la incertidumbre del futuro de la liga una vez se apunte a la ‘nueva normalidad’. Ya en la suspensión del Clausura hubo división de opiniones entre los grupos dueños de los equipos. Mientras que las duplas Pachuca y León (Grupo Pachuca) y Santos y Atlas (Grupo Orlegui) no querían volver a los terrenos de juego, Cruz Azul o Monterrey querían regresar a toda costa. La mayoría aún no han vuelto a los entrenamientos, por tanto tampoco se conoce con exactitud cuándo se reanudará el siguiente torneo corto. Mínimo hasta bien avanzado julio no iniciará el Apertura 2020.